Inmigrante mexicano revela las "tensas" preguntas que enfrentó para obtener la ciudadanía en EEUU: "Levanta tu mano derecha"

Un ciudadano mexicano conocido en redes sociales como Dj Charly compartió con sus seguidores la "tensa" experiencia que vivió con un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para sacar su tan ansiada ciudadanía estadounidense. Así, a pesar de comentar que se encontraba muy nervioso debido a la actitud del oficial, el hombre se mostró feliz por culminar exitosamente el 1° de mayo este proceso.

Tras haber cumplido con los requisitos legales —como tener más de 18 años, haber residido al menos 5 años con una green card, demostrar buena conducta moral y manejar adecuadamente el idioma inglés—, el joven se presentó para afrontar la última etapa de la solicitud y obtener la naturalización.

¿Qué sucedió en la entrevista para obtener la ciudadanía en EE. UU.?

Después de presentar ante la agencia federal el formulario N-400 junto a la documentación correspondiente, Charly relató que lo siguiente sería un encuentro con el funcionario correspondiente. Así, durante la entrevista, se enfrentó a una serie de preguntas destinadas a comprobar su identidad y evaluar su educación tanto cívica como del idioma inglés.

En su encuentro con el oficial, que comenzó a las 9.45 a.m. y fue precedido con un seco "sígame", Charly empezó a ponerse nervioso debido a la actitud "directa" y seria de quien se encargaría de realizarle las preguntas. De hecho, un momento que recuerda con mucha claridad es que, cuando el funcionario le preguntó por el motivo de su presencia allí, él señaló que "sí" y explicó que era debido a su proceso de ciudadanía. Ante la explicación, el agente le indicó que solamente respondiera "no" o "sí".

“Se empezó a poner tensa la situación y se me pasaron muchas cosas por la cabeza”, comentó el protagonista del video, quien tuvo que responder a preguntas como su nombre completo, número telefónico y la dirección de su lugar de residencia. Después, contestó seis preguntas sobre educación cívica de manera exitósa, gracias a su preparación previa. Finalmente, tuvo que una oración en inglés y escribir: “The White House is in Washington D.C.”.

El error que cometió al obtener la naturalización

Aunque hubo momentos de incomodidad, como la insistencia del oficial en preguntar por una infracción que cometió el año 2012 cuando fue multado por conducir sin licencia, el ciudadano pudo mantener la calma. "Me preguntaba una y otra vez: ‘¿Te arrestaron?’, ‘¿te tomaron huellas?’. Pero respondí que no", afirmó.

Sin embargo, algo que quiso compartir con sus seguidores fue que, al conocer de memoria las preguntas del proceso de naturalización, el joven lo interrumpió hasta en tres ocasiones: “Como me había estudiado las preguntas, me adelantaba y no dejaba que terminara de decirlas. Le interrumpí”, confesó. Lo que obtuvo como respuesta fue una advertencia de ser "paciente".

Finalmente, luego de un pequeño tiempo de espera, el ciudadano pudo festejar su ceremonia de naturalización y convertirse en ciudadano de los Estados Unidos.