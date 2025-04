Damir, niño cubano que murió tras luchar contra la sepsis y viajó a Miami para su tratamiento: "Se fue tranquilo"

El drama del niño Damir, un pequeño cubano de apenas siete años que fue trasladado de urgencia a Estados Unidos para recibir atención médica especializada, llegó a su fin el último sábado 5 de abril en Miami.

El menor falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Nicklaus Children's Hospital, donde permanecía ingresado desde el pasado 12 de marzo. Según confirmaron fuentes médicas y familiares, su muerte fue causada por una sepsis generalizada originada por una bacteria altamente resistente, adquirida en Cuba.

VIDEO MÁS VISTO Inundaciones repentinas anegan carreteras en Virginia Occidental tras intensas lluvias en la región

El niño Damir no resistió la sepsis: una infección fulminante

El doctor Miguel Ángel Ruano, uno de los profesionales involucrados en el caso, fue quien confirmó públicamente el fallecimiento del niño Damir Ortiz Ramírez a través de un mensaje en video en redes sociales. En sus palabras, detalló que el pequeño presentó un fallo multiorgánico debido a la acción agresiva de la infección, la cual no respondió a los tratamientos con antibióticos de última generación disponibles en el hospital.

“Ocurrió a partir de la propia sepsis, por la poca respuesta de las bacterias a determinados antibióticos que se usaron”, explicó Ruano, visiblemente afectado. El colapso de órganos fue progresivo y letal. La septicemia, como explicó el médico, es una infección grave que se propaga por el torrente sanguíneo y afecta todos los órganos vitales en cuestión de horas o días.

La muerte del niño damir ocurrió a las 5:00 a.m. del sábado. En medio del dolor, el galeno quiso dejar claro que Damir no sufrió en sus últimos momentos: “Fue una noche terrible. Quiero que todos sepan que Damir se fue tranquilo… esos últimos momentos no fueron de sufrimiento”.

Resistencias bacterianas y negligencia médica en el origen del desenlace

Una de las revelaciones más graves en el caso del niño Damir apunta a los errores médicos cometidos en Cuba. De acuerdo con el testimonio del doctor Ruano, el infante había recibido tratamientos inadecuados y una política de uso de antibióticos incorrecta antes de ser trasladado a Estados Unidos.

“El niño llegó con dos bacterias, y una de ellas —la pseudomona— fue especialmente agresiva. Aunque se usaron todos los antibióticos habidos y por haber, ya había una resistencia muy marcada”, puntualizó Ruano.

Este tipo de resistencia bacteriana es consecuencia de tratamientos mal administrados, y el caso de Damir se ha convertido en un ejemplo trágico de las consecuencias de una atención médica ineficiente. Su fallecimiento no fue causado directamente por el cáncer que lo aquejaba, sino por la sepsis generalizada provocada por estas bacterias resistentes.

La activista cubana Diasniurka Salcedo, quien acompañó el proceso desde el inicio y participó activamente en la campaña por su traslado, declaró que la madre del niño, Eliannis Ramírez, se encuentra devastada. “No puede hablar, está completamente deshecha. Agradece el apoyo, pero no tiene fuerzas”, dijo entre lágrimas en una transmisión en directo.