Descubren cadáver de una adulta mayor en ataúd de un hombre de 39 años: familia demandó a la funeraria de Nueva York

Una confusión imperdonable en una funeraria de Nueva York ha dejado a dos familias devastadas y desconcertadas. La equivocación ocurrió cuando el cuerpo de una mujer de 96 años fue enviado al lugar equivocado, en lugar de ser enterrado en Ecuador, como estaba previsto. El hecho fue descubierto gracias a un video en TikTok.

Según CNN Newsource, el incidente tuvo lugar en la funeraria Rivera, ubicada en Corona, Queens, parte de la empresa funeraria RG Ortiz, que posee varias sucursales en el Bronx y Nueva York.

Funeraria en Nueva York confundió los cuerpos de dos fallecidos

El error ocurrió cuando el cuerpo de Carmen Maldonado, de96 años, que debía ser enviado a Ecuador, fue enviado por error a Guatemala, donde el joven Emilio García, de 39 años, iba a ser enterrado junto a sus padres. La familia de García comenzó a notar que algo no estaba bien cuando, durante el servicio, vieron a través de una transmisión en vivo por TikTok que el cuerpo en el ataúd no era el de su ser querido. “Cuando mis familiares abrieron la caja, el ataúd, se dieron cuenta de que no era él”, dijo Leonor Valenta, hermana de García. Este descubrimiento fue un golpe devastador para la familia, que ya enfrentaba el dolor de la pérdida de un ser querido.

La confusión no solo afectó a la familia de García, sino también a los parientes de Maldonado, quienes descubrieron que el cuerpo de su ser querido había sido enviado al país equivocado gracias a la viralización del video en TikTok. La revelación pública obligó a la funeraria a enfrentar las graves consecuencias de su negligencia, ya que ambas familias ahora exigen una respuesta adecuada.

Familiares demandarán a la funeraria de Nueva York

La situación ha escalado hasta convertirse en un caso legal importante, y ambas familias han iniciado acciones legales contra la funeraria Rivera. Philip Rizzuto, el abogado que representa a ambas familias, afirmó que la funeraria se mostró reacia a aceptar su error: “Lo que hicieron fue realmente cruel porque fueron muy tercos con nosotros”, agregó Leonor Valenta. La funeraria, que pertenece a la empresa RG Ortiz, negó inicialmente haber cometido un error y no ha emitido un comunicado formal sobre las demandas.

Además de las familias afectadas, la ciudad de Nueva York ha tomado medidas contra la funeraria. El Departamento de Salud de la ciudad citó a la empresa por 82 infracciones el año pasado y está considerando imponer multas e incluso revocar su licencia. La empresa funeraria ha sido mencionada en casi 100 demandas en los últimos años, lo que genera una creciente preocupación sobre la calidad y responsabilidad de sus servicios.