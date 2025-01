El sabor más popular de Lays llega a Estados Unidos: estas son las presentaciones para enero de 2025

Lay’s, la reconocida marca de snacks, ha anunciado el lanzamiento de un popular sabor en Estados Unidos. Este producto ha sido un favorito en Canadá y ahora estará disponible en presentaciones de 71 y 219 gramos, marcando un hito en la historia de la marca en el país.

Este modelo especial es conocido por su combinación de sabores que mezcla dulce, lo salado y lo ácido. Esta combinación se logra a partir de barbacoa, sal, vinagre y crema agria con cebolla, lo que lo convierte en una opción atractiva para los amantes de los snacks. Por ende, el equilibrio de sabores en cada chip proporciona una experiencia compleja que ha cautivado a los consumidores canadienses durante años.

Lays anuncia nuevos sabores en el mercado estadounidense | Foto: CNN

¿Cuál es el producto de Lays que llega a Estados Unidos?

El entusiasmo por All Dressed no es nuevo Estados Unidos, ya que siempre sonó en el mercado norteamericano. En realidad, durante años los fanáticos han recurrido a plataformas como Reddit para discutir la posibilidad de que este sabor llegue al mercado estadounidense. En un hilo reciente, diversos usuarios destacaron que All Dressed es el mejor sabor de papas que Lay’s ha hecho.

Lay’s ha señalado que las constantes solicitudes de los consumidores fueron determinantes para la decisión de lanzar este sabor en Estados Unidos. Este lanzamiento marca la primera vez que los chips Lay’s All Dressed estarán disponibles a nivel nacional, lo que ha generado gran expectativa entre los aficionados a los snacks.

¿Cuánto cuesta el nuevo producto de Lay's en Estados Unidos?

Aunque All Dressed hará su debut en el país, no es la primera vez que Frito-Lay ha intentado introducir este sabor en Estados Unidos. En 2015, la compañía lanzó Ruffles All Dressed como una edición limitada, que fue reintroducida en varias ocasiones debido a su popularidad, hasta que fue discontinuada en 2021. En otoño de 2024, Ruffles trajo de vuelta el sabor All Dressed por tiempo limitado, lo que generó una fuerte respuesta entre los consumidores.

Lay’s All Dressed estará disponible en dos tamaños: 71 gramos con un precio sugerido de 2,69 dólares y 219 gramos por 4,99 dólares. A partir del 12 de enero de 2025, los consumidores podrán encontrar este producto en supermercados, tiendas de conveniencia y otros puntos de venta a lo largo de Estados Unidos.

¿Qué opinan los clientes en redes sociales sobre Lay's?

El anuncio del lanzamiento ha sido recibido con entusiasmo en redes sociales y foros especializados en snacks. Varios usuarios han celebrado la decisión de Lay’s, destacando el sabor único y la nostalgia asociada al producto. Algunos fanáticos recordaron que solían comprar grandes cantidades de estos chips durante viajes a Canadá o a través de importadores en línea.

Otros señalaron que, aunque disfrutan de los sabores tradicionales de Lay’s, la llegada de All Dressed representa una nueva experiencia gustativa que aporta variedad al mercado estadounidense de snacks. La expectativa es alta, y muchos esperan que este sabor se convierta en un favorito en el país.