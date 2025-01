Disney World podría ver nieve por primera vez en casi 50 años: ¿qué dicen los meteorólogos de EE. UU.?

Un fenómeno climático inusual, en Estados Unidos, podría estar en camino para transformar el paisaje típico de Disney World en algo verdaderamente extraordinario. En medio de la temporada invernal, las condiciones atmosféricas en Orlando, Florida, han captado la atención de los expertos, ya que han monitorean cuidadosamente los cambios de temperatura y humedad que podrían desencadenar un evento memorable en el parque temático más icónico del mundo.

La nevada sería un acontecimiento histórico, ya que la última vez que pasó algo así en Disney World fue el 19 de enero de 1977. En esa ocasión, una ola de frío histórica trajo temperaturas excepcionalmente bajas a Florida e incluso pequeñas cantidades de nieve cayeron en el parque temático de Orlando. Este evento dejó una impresión duradera debido a lo raro que es que ocurra algo así en una región subtropical.

PUEDES VER: Biden otorga la Medalla Presidencial de la Libertad a Hillary Clinton, Messi y otros "líderes" en la Casa Blanca

Así luce el castillo en Disney World | Foto: RPP

¿Qué opinan los meteorólogos sobre una nueva nevada en Disney?

La posibilidad de una nueva nevada en Disney World se debe a una combinación inusual de factores climáticos que rara vez coinciden en Florida. En este caso, una masa de aire ártico está desplazándose hacia el sur, llevando temperaturas excepcionalmente bajas a la región subtropical. Estas condiciones, junto con niveles adecuados de humedad en la atmósfera, podrían crear el escenario perfecto para la formación de nieve, algo que apenas ocurre en esta parte del país.

Además, los patrones climáticos globales, como la influencia de fenómenos como El Niño o cambios en las corrientes en chorro, pueden intensificar las fluctuaciones de temperatura y precipitación, haciendo que eventos poco comunes, como una nevada en Orlando, sean posibles. Aunque sigue siendo un fenómeno poco probable, esta combinación climática genera la expectativa de un espectáculo natural raro y emocionante.

¿Cuáles son las principales atracciones en Disney World 2025?

Los meteorólogos no están seguros de si nevará en Florida Central, pero no se descarta. Si así fuera, sería la primera vez desde 1977 que cae nieve (menos de 2,5 cm) en la zona de Orlando. Los especialista no confirmaron la tormenta de nieve y por esta razón los parques podrían permanecer abiertos este fin de semana. Sin embargo, no todas las atracciones estarán abiertas. A continuación, los juegos que estarán disponibles.

Magic Kingdom

Cinderella Castle: El icónico castillo que es el corazón del parque. Space Mountain: Montaña rusa en la oscuridad con temática espacial. Pirates of the Caribbean: Un viaje por aventuras piratas. Splash Mountain: (Próximamente retematizada como Tiana’s Bayou Adventure en 2024). Haunted Mansion: Una mansión encantada con efectos especiales sorprendentes. Big Thunder Mountain Railroad: Una emocionante montaña rusa minera. Seven Dwarfs Mine Train: Una atracción familiar inspirada en Blancanieves y los siete enanitos.

EPCOT

Spaceship Earth: El icónico "globo" de EPCOT que cuenta la historia de la humanidad. Frozen Ever After: Un recorrido acuático basado en Frozen. Test Track: Diseña tu auto y prueba su rendimiento. Soarin' Around the World: Un simulador de vuelo panorámico. Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind: Una montaña rusa intergaláctica (nueva). Remy’s Ratatouille Adventure: Una experiencia inmersiva basada en Ratatouille.

Disney's Hollywood Studios

Star Wars: Rise of the Resistance: Una experiencia épica en la galaxia de Star Wars. Millennium Falcon: Smugglers Run: Pilota el Halcón Milenario. The Twilight Zone Tower of Terror: Una caída libre aterradora en un hotel embrujado. Slinky Dog Dash: Una montaña rusa temática de Toy Story. Mickey & Minnie’s Runaway Railway: Una aventura animada junto a Mickey y Minnie. Rock 'n' Roller Coaster: Una montaña rusa con música de Aerosmith.

Disney's Animal Kingdom