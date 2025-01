Quién fue 'Killadamente', la influencer dominicana que murió a los 27 años mientras cenaba en restaurante

El mundo de las redes sociales está de luto tras la inesperada partida de Carol Acosta, conocida por millones como Killadamente, quien falleció este sábado 4 de enero a los 27 años mientras cenaba en un restaurante junto a su familia. La noticia, confirmada por su hermana y su prima a través de Instagram, conmocionó a sus seguidores y a la comunidad digital de América Latina. Según versiones preliminares, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio tras ahogarse mientras comía, aunque las causas exactas aún están siendo investigadas.

Killadamente, quien residía en Nueva York, se destacó en redes sociales por compartir un mensaje enfocado en la superación personal y el amor propio. A través de su contenido, logró impactar a muchas personas que enfrentaban desafíos similares a los que ella había vivido, como el acoso escolar y la falta de autoestima. Con cerca de siete millones de seguidores en Instagram, su legado como creadora de contenido auténtica y defensora de quienes sufren bullying seguirán resonando incluso después de su partida.

Carol Acosta, conocida como 'Killadamente', promovió mensajes de autoaceptación y lucha contra la depresión. Foto: Instagram

¿Quién fue 'Killadamente' y por qué Carol Acosta fue tan influyente?

Carol Acosta nació en República Dominicana en 1997 y emigró a Nueva York a los 12 años junto con su familia. En 2015, comenzó a publicar contenido relacionado con el amor propio y la autoestima. Recurrió al humor como una herramienta para conectar con su audiencia. A través de su autenticidad y mensajes poderosos, se convirtió en una voz influyente contra el bullying, especialmente para quienes enfrentaban críticas por su apariencia física.

La influencer compartió abiertamente que fue víctima de acoso escolar debido a su sobrepeso. Por eso, Killadamente afrontó episodios oscuros, como intentos de suicidio. Sin embargo, encontró fortaleza en los mensajes de apoyo de personas que vivieron experiencias similares y decidió enfocarse en ayudar a otros. Este giro en su vida inspiró a miles de seguidores y marcó su camino como defensora del amor propio.

La trágica muerte de Carol Acosta, conocida como Killadamente, conmocionó a sus seguidores. Foto: Composición LR/Instagram

¿Cómo murió Killadamente, la influencer dominicana?

Este 4 de enero, la influencer dominicana Carol Acosta falleció a los 27 años. El deceso de Killadamente dejó en shock a miles de seguidores que admiraban su mensaje de superación y autoaceptación. Reconocida por su autenticidad, Acosta se había convertido en una figura inspiradora para quienes enfrentaban desafíos relacionados con la salud mental y la autoestima. Además, como madre de tres hijos, utilizaba sus plataformas digitales para compartir momentos de su vida y conectar con su audiencia.

Su repentina muerte ha causado consternación y numerosas preguntas entre sus seguidores. Según los primeros informes, Carol sufrió un paro respiratorio mientras cenaba en un restaurante con su familia. Su prima, conocida como IamSharny, explicó: "Lo único que sé es que estaba cenando normalmente, comenzó a ahogarse, se quedó sin aire y sufrió un ataque. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla". Aunque se especula que pudo haber sufrido asfixia por un alimento, los resultados oficiales de la autopsia aún no han sido revelados.

El legado de Carol Acosta, conocida como Killadamente

Killadamente no solo conquistó corazones en redes sociales, sino que también dejó su huella en la música. En 2017, lanzó los temas "Me amo y no me importa" y "Qué me hiciste hacer", ambos con mensajes claros de empoderamiento y superación. Estas canciones reflejaron su misión de animar a quienes, como ella, habían sido señalados o desmotivados por su aspecto físico.

La repentina muerte de Killadamente dejó un vacío en la comunidad digital. Su hermana, Kathyan, compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales: "Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme una hermana como tú con un gran corazón. Descansa en paz hermana mía".

Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, así como información sobre los servicios funerarios. Sin duda, su legado como defensora del amor propio y su capacidad para inspirar a otros seguirá siendo recordado por quienes encontraron en ella una fuente de fuerza y motivación.