El inicio del 2025 estuvo marcado por un incidente de seguridad en la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Gracie Mansion. Mientras la ciudad celebraba la llegada del Año Nuevo, un joven de 20 años logró ingresar a la propiedad, ubicada en el histórico barrio de Manhattan, y fue encontrado por las autoridades en uno de los dormitorios. Según los informes preliminares, el incidente ocurrió durante la madrugada, cuando el intruso fue detectado por los equipos de seguridad.

El alcalde y su familia no se encontraban en la propiedad en el momento del incidente, lo que evitó mayores riesgos. Sin embargo, el hecho pone en evidencia serias preocupaciones sobre la seguridad de la residencia oficial y la capacidad de las autoridades para prevenir intrusiones en uno de los inmuebles más vigilados de la ciudad.

La policía detiene a un hombre de 20 años

La policía de Nueva York actuó rápidamente tras ser alertada de la presencia del intruso. Según las autoridades, el joven fue detenido sin ofrecer resistencia y no llevaba consigo armas ni objetos robados. Aunque se desconoce cómo logró evadir las medidas de seguridad iniciales para ingresar al lugar, el suceso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de vigilancia en la mansión.

No está claro cómo el presunto intruso logró burlar la seguridad en la zona, que cuenta con fuerte presencia policial las 24 horas del día. Alrededor de las 4:20 a.m. del miércoles, el sospechoso Michael Aromando trepó una valla que rodea la mansión ubicada en E. 88th St. y East End Ave. en el Upper East Side, una elegante y antes tranquila zona de Manhattan.

¿Cómo encuentran al sospechoso del robo?

Un integrante del equipo de seguridad detectó al intruso accediendo a la mansión por una puerta habitualmente utilizada por el alcalde Eric Adams, según informó la policía. En ese momento, el alcalde no se encontraba en la residencia, según destacó The New York Times.

El equipo de seguridad del alcalde, conformado por oficiales de la policía de Nueva York (NYPD), localizó a Aromando mientras caminaba por Gracie Mansion e ingresaba a al menos uno de los dormitorios. Según los fiscales, el joven grabó su incursión en la residencia con su teléfono móvil y tomó un adorno navideño que encontró dentro de un cajón.

Declaraciones de los familiares del sospechoso

Los agentes detuvieron a Aromando y lo acusaron de robo, encontrando el adorno navideño en su poder. Según la policía, el joven reside con su familia en un edificio de lujo con portero, ubicado a media milla de Gracie Mansion, y no cuenta con antecedentes penales.

“Oh, Dios mío, no sé nada de esto”, declaró un familiar a Daily News al enterarse del arresto, solicitando que su nombre no fuera revelado. “Él no es ese tipo de niño”, añadió. Al ser consultado sobre si Aromando tenía opiniones políticas marcadas, el pariente respondió: “Ninguna en absoluto”.

Michael Aromado permanecerá detenido

Un juez del Tribunal Penal de Manhattan dictaminó que Aromando deberá permanecer detenido bajo una fianza de $5,000 dólares tras su comparecencia el jueves. Además, impuso un toque de queda a las 11 p.m. para el joven y le ordenó mantenerse al menos a una cuadra de distancia de Gracie Mansion en todo momento.

Cabe recordar que todos los cargos presentados son únicamente acusaciones, y las personas procesadas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.