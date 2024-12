Atención, inmigrante: solicita una tarjeta de crédito en EE. UU. si eres indocumentado con estos 3 pasos

Obtener una tarjeta de crédito como inmigrante indocumentado en Estados Unidos puede ser desafiante pero no imposible. Foto: composición LR/CNN/Freepik

En Estados Unidos, los inmigrantes, incluso aquellos sin residencia legal, tienen acceso a varios servicios bancarios, entre ellos la posibilidad de obtener una tarjeta de crédito. Esto se debe a que el sistema financiero estadounidense permite que personas sin un estatus migratorio regular puedan acceder a productos bancarios, lo que facilita su integración económica y el manejo de sus finanzas personales. Aunque este proceso puede parecer complicado, existen vías legales que permiten a los inmigrantes solicitar una tarjeta de crédito sin necesidad de tener un permiso de residencia.

Este acceso a servicios financieros es crucial para muchas personas, ya que les permite establecer un historial crediticio, gestionar sus gastos y acceder a productos financieros que pueden mejorar su calidad de vida. A pesar de que no todos los inmigrantes tienen los mismos derechos, existen mecanismos que posibilitan que aquellos sin documentos legales puedan solicitar tarjetas de crédito, cumpliendo con ciertos requisitos establecidos por las autoridades bancarias y fiscales.

Las tarjetas de crédito pueden ayudar a los inmigrantes indocumentados a establecer una identidad financiera en Estados Unidos. Foto: Portafolio

Solicita un número de identificación individual del contribuyente (ITIN)

El primer paso para solicitar una tarjeta de crédito si eres inmigrante indocumentado es obtener un número de identificación individual del contribuyente (ITIN) a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este número permite a los bancos verificar tu identidad y facilitar la apertura de una cuenta o la solicitud de crédito. Para obtenerlo, debes completar el formulario W-7 y enviarlo junto con tu declaración de impuestos, o bien, puedes presentar la solicitud de manera presencial o por correo en una oficina del IRS.

Acércate a una entidad bancaria y presenta la documentación necesaria

Una vez que hayas obtenido el ITIN, el siguiente paso es acercarte a un banco para solicitar tu tarjeta de crédito. El proceso puede requerir una pequeña entrevista, y es importante que tengas todos los documentos requeridos, como una identificación oficial, el ITIN, prueba de domicilio, comprobante de ingresos y, en algunos casos, un codeudor o una garantía. Es posible que te ofrezcan una tarjeta de crédito básica para comenzar, dependiendo de tu perfil financiero.

Tarjetas de débito para inmigrantes en EE.UU.

Si no logras obtener una tarjeta de crédito, puedes optar por una tarjeta de débito. Estas funcionan de manera similar al dinero en efectivo, ya que solo puedes gastar lo que tienes disponible en tu cuenta. Son una buena alternativa para quienes no desean cargar con grandes cantidades de dinero en efectivo o para aquellos que aún no pueden acceder a una tarjeta de crédito.