Licencia de conducir en Nuevo México: así afectará la nueva ley de permisos suspendidos a los conductores en 2025

En 2025, Nuevo México implementará una ley que modificará la forma en que los conductores pueden recuperar sus licencias de conducir suspendidas. Esta nueva legislación busca aliviar a miles de residentes que han enfrentado dificultades debido a la falta de pago de multas o el incumplimiento de órdenes judiciales.

El gobierno estatal estima que más de 300,000 personas se beneficiarán de esta reforma. Sin embargo, es importante destacar que no todos los casos serán elegibles para la reinstauración automática. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

¿Cuáles son los cambios a la nueva ley de permisos suspendidos en Nuevo México?

La reforma, que entrará en vigor en 2025, introduce una serie de modificaciones clave para los conductores con licencias suspendidas en Nuevo México. Una de las medidas más importantes es la reactivación automática de las licencias para aquellos cuyo único impedimento era el no pago de multas o la falta de comparecencia ante el tribunal. Según la ley, firmada por la gobernadora Michelle Lujan Grisham, los conductores ya no necesitarán esperar una audiencia para recuperar su licencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones que los conductores deben cumplir para beneficiarse de esta ley están: la verificación de que las multas han sido pagadas o que los conductores están cumpliendo con un plan de pago. Si el conductor ha sido sancionado por conducir de forma imprudente o por haber cometido delitos graves, esta ley no aplicará, y el caso se manejará bajo otras normativas específicas.

Los conductores pueden volver a recuperar sus licencias de conducir, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos del estado de Nuevo México. Foto: El Tiempo

La División de Vehículos Motorizados (MVD) de Nuevo México ha detallado que las multas no se eliminarán de los registros de los conductores, lo que significa que las deudas seguirán presentes, aunque ya no sean un obstáculo para renovar o recuperar la licencia. La implementación de esta nueva ley se basa en la idea de dar una segunda oportunidad a los conductores responsables, promoviendo la seguridad vial sin penalizar excesivamente a quienes no tienen los medios para pagar de inmediato.

De esta forma, Nuevo México se convierte en el estado 24 en promulgar una legislación para finalizar las suspensiones de licencias de conducir basadas en deudas.

Los requisitos para recuperar la licencia de conducir en Nuevo México

La nueva ley de licencias de conducir de Nuevo México establece que los conductores deben cumplir con ciertos requisitos para poder recuperar su licencia de conducir. A continuación, algunos de los más importantes: