El Crossroads of the World es una obra arquitectónica única en Los Ángeles y en todo California. Foto: composición LR/Flickr

El Crossroads of the World es una obra arquitectónica única en Los Ángeles y en todo California. Foto: composición LR/Flickr

Los Ángeles se caracteriza por tener varios lugares emblemáticos, como un célebre centro comercial en pleno corazón de Hollywood. Este lugar, que atrae a miles de visitantes cada año, guarda una historia sombría. Allí se produjo un crimen que permanece sin resolver. Se presume que este sitio se construyó como una fachada para esconder el asesinato de un poderoso líder del crimen organizado. El homicidio ocurrió a mediados del siglo XX en Estados Unidos. En la actualidad, sin embargo, este famoso centro comercial de Hollywood forma parte de la mágica atmósfera de Disneyland.

El centro comercial ostenta una arquitectura ecléctica que parece sacada de un cuento. Está rodeado de una serie de encantadoras casitas y bungalows. Tiene una estructura central en forma de transatlántico coronada por un globo terráqueo. Este espacio se ha transformado en una cápsula del tiempo que transporta a los visitantes a la época dorada de Hollywood.

El Crossroads of the World funciona como una cápsula del tiempo que nos transporta a una era donde el glamour de Hollywood estaba entrelazado con la fantasía. Foto: difusión

¿Cuál es el centro comercial de Hollywood que se convirtió en ícono de Disney?

Se trata del Crossroads of the World. Este centro comercial de Hollywood se inauguró en 1936 como el primer centro comercial al aire libre de Estados Unidos. El arquitecto Robert V. Derrah diseñó este espacio para representar un crisol de culturas y estilos. Este complejo, decorado con una mezcla de estilos arquitectónicos kitsch de mediados de siglo y detalles extravagantes, fue pensado para evocar un ambiente cosmopolita, donde las tiendas ofrecieran productos provenientes de todo el mundo. No obstante, el terreno que alberga este icónico lugar tiene un trasfondo sombrío que muchos desconocen.

El crimen sin resolver ocurrió el 20 de mayo de 1931 en Estados Unidos, cuando Charles Crawford, apodado "El Lobo Gris de Spring Street", y Herbert Spencer fueron asesinados en una de las oficinas del complejo. Años después, David Clark, exfiscal adjunto del distrito y aspirante a juez, confesó ser el responsable doble homicidio. Él reveló que el ataque se produjo en un contexto de traiciones y conspiraciones. Asimismo, alegó que actuó en defensa propia.

¿Por qué Disney compró el Crossroads of the World?

El Crossroads of the World es una obra arquitectónica única en Los Ángeles y en todo California. La estructura central en forma de transatlántico, coronada por un globo terráqueo, se ha vuelto un símbolo de Hollywood y de la industria del entretenimiento. Disney, fascinada por el encanto del lugar, adquirió los derechos de imagen de Crossroads of the World para integrarla como una pieza distintiva en Disneyland.

A pesar de su estética encantadora, el centro comercial conserva detalles extravagantes que recuerdan a un cuento. Con faros, escaleras de azulejos y casitas de campo, el Crossroads of the World funciona como una cápsula del tiempo que nos transporta a una era donde el glamour de Hollywood estaba entrelazado con la fantasía.