El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunca ha sido tímido a la hora de responder a las provocaciones. Esta vez, decidió presentarse en un mitin a bordo de un camión de basura, lo que inmediatamente generó revuelo en redes sociales y medios. La estrategia parece haber sido una respuesta directa a las palabras de Joe Biden, quien recientemente comparó a los seguidores de Trump con "basura".

La aparición de Trump en el evento sorprendió a sus seguidores y opositores, por igual, mientras el exmandatario manejaba el camión, en el que mostraba su conocido sentido del espectáculo. La escena en Wisconsin quedó marcada por los aplausos de quienes lo apoyan.

Donald Trump hace campaña en un camión de basura

Donald Trump apareció el miércoles 30 de octubre, con un chaleco naranja y amarillo brillante, se subió a un camión de basura aprovechando un desliz de Joe Biden sobre sus seguidores, a pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El escenario de lo ocurrido fue en Winsconsin.

La controversia surgió cuando Joe Biden utilizó el término "basura" para referirse a los seguidores de Trump, algo que generó reacciones tanto de apoyo como de rechazo. Los medios destacaron que Trump se había preparado para este momento, puesto que fue demasiado preparado para esta presentación.

Donald Trump en el camión de basura de Wisconsin. Foto: France 24

Donald Trump responde a Joe Biden

Con una sonrisa característica, Trump salió del vehículo y se dirigió al público con una frase que rápidamente se viralizó: "¿Les gusta mi camión? Es un homenaje a Kamala y Joe." Donald Trump habló desde el asiento delantero del camión de basura: "Solo quería hacerles saber que 250 millones de personas, eso es lo que creo que es el verdadero número de Making America Great Again: 250 millones. El número real, no hablan basura, ¿de acuerdo? No usan términos como ese. Y es una vergüenza y Joe Biden debería estar avergonzado si sabe lo que está haciendo", refiriéndose al comentario de Biden.

¿Por qué Joe Biden hizo ese comentario sobre los seguidores de Trump?

El comentario se dio, luego de que Tony Hinchcliffe, comediante, llamara "isla flotante de basura" a Puerto Rico. Esta pseudo broma generó molestia de parte de las autoridades de dicho país. Frente a ello, Joe Biden, no dudó en responder y señaló que "la única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores".

Donald Trump niega las bromas racistas

Trump negó conocer al comediante responsable de los insultos ofensivos y evitó criticar sus comentarios. “No lo conozco, alguien lo puso allí. No sé quién es”, afirmó. Según la cadena ABC, el expresidente también aseguró que no había escuchado las palabras de Hinchcliffe. Cuando se le pidió su opinión al respecto, Trump reiteró que no había oído los comentarios, sin aprovechar la ocasión para condenarlos, según informó el medio.

Ángel Cintrón, miembro del Partido Republicano de Puerto Rico, expresó su indignación por las declaraciones de Tony Hinchcliffe. Cintrón calificó la referencia a Puerto Rico como “una isla flotante de basura” como “vergonzosa e ignorante” y “totalmente reprobable.” Señaló que este tipo de comentarios reflejan los prejuicios que, en su opinión, aún persisten en ciertos sectores de la sociedad estadounidense.