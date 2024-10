Trump se defiende tras insultos a Puerto Rico en mitin electoral en USA: "Nadie ama más a los puertorriqueños que yo"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que "ningún presidente ha hecho más por Puerto Rico" que él, mientras su campaña enfrenta las repercusiones de las palabras y bromas del comediante Tony Hinchcliffe, en su mitin en el Madison Square Garden de Nueva York, donde se refirió a Puerto Rico como una "isla de basura".

Aunque el candidato republicano intentó mitigar los daños causados por las polémicas declaraciones vertidos en su cierre de campaña rumbo a las elecciones presidenciales de USA 2024. Distintas reacciones han tenido lugar durante el fin de semana.

¿Cuál fue la defensa de Donald Trump sobre los insultos a Puerto Rico?

El insulto a Puerto Rico por parte del humorista Tony Hinchcliffe en el que describió al territorio estadounidense como "una isla de basura flotante en el océano" como parte del número de apertura del cierre de campaña de Donald Trump, sigue generando controversia.

El expresidente estadounidense intentó disminuir las consecuencias, esto al asegurar que el impacto de las declaraciones habrían sido sobredimensionadas, y recalcó su profundo aprecio por Puerto Rico al afirmar: "Nadie quiere a la comunidad puertorriqueña más que yo".

En otra convocatoria electoral en Estados Unidos, Trump animó al pueblo latino y les recordó a los puertorriqueños todo lo que su gobierno anterior habría hecho por ellos, sobre todo tras el paso del último huracán en 2017, en el que instaló un hospital flotante para atender a los damnificados.

"Estamos recibiendo el apoyo de los latinos como nunca antes. Estamos batiendo todos los récords. Hispanos, latinos. Nadie quiere a nuestra comunidad latina y a nuestra comunidad puertorriqueña más que yo. Es interesante, porque he hecho más por Puerto Rico que cualquier presidente. De lejos, sin comparación", afirmó. Aproximadamente seis millones de puertorriqueños viven en EE. UU., de los cuales más de medio millón residen en Pensilvania, el estado más decisivo. Pueden inclinar la balanza, por lo que los republicanos se alarmaron con los insultos del domingo.

¿Donald Trump se disculpó por los insultos a Puerto Rico?

Trump ha evitado disculparse por los comentarios de Hinchcliffe, alegando que no es responsable de lo que dijo el humorista en el mitin de Nueva York, donde también denigró a latinos, afrodescendientes, judíos y palestinos, y calificó el evento como un "festival de amor".

Sin embargo, lo más cercano a un reconocimiento del error fue lo que hizo este martes en una entrevista con la cadena conservadora Fox News.

"Invitaron a un humorista, algo que es común. Se presentan comediantes, no se les censura, no es culpa de nadie, pero alguien dijo algunas cosas inapropiadas. Ahora han tomado a alguien que no tiene relación con el partido ni con nosotros, que hizo un comentario, y están tratando de crear un gran escándalo", argumentó.

¿Cuál fue la reacción de Joe Biden tras insultos a Puerto Rico en mitin de Donald Trump?

Joe Biden protagonizó polémicos comentarios por su parte, esto al responder a los insultos del humorista en el mitin de cierre de campaña de Donald Trump. Sin embargo, sus declaraciones fueron tomadas como una afrenta a los republicanos, pues manifestó con indignación que: "La única basura que veo flotando por ahí es la de sus partidarios".