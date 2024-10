¡Atención, inmigrantes! Estos son los 4 países cuyos ciudadanos no podrán solicitar la Green Card en Estados Unidos

Estados Unidos, país que alberga a muchos inmigrantes indocumentados que solicitaron el Estatus de Protección Temporal (TPS) para permanecer en su territorio debido a las crisis que enfrentan en sus respectivos países, se ha visto envuelto en una situación complicada. El presidente Joe Biden anunció recientemente que no se renovará la estadía de nadie bajo este programa y que aquellos beneficiarios deberán abandonar el país.

Esta decisión ha generado preocupación y angustia entre los afectados, quienes ahora se ven en la difícil situación de tener que dejar Estados Unidos, a pesar de contar con un patrocinador en el país. La medida impuesta por la administración de Biden afecta a miles de extranjeros que buscaban cumplir el sueño americano y construir un futuro mejor para ellos y sus familias.

¿Cuáles son los 4 países que no podrán solicitar la Green Card en Estados Unidos?

Los países que se encuentran en la lista son: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha informado que este beneficio migratorio no se extenderá más allá de dos años.

En el contexto actual de las elecciones presidenciales y las posturas de los candidatos en relación con la inmigración, la decisión de Joe Biden de no renovar los permisos de protección temporal para miles de indocumentados ha generado preocupación. Esta política afecta a muchas personas que se encuentran en una situación vulnerable y que no desean o no pueden regresar a sus países de origen.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa migratorio mediante el cual el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) otorga un permiso de residencia temporal de dos años a personas cuyos países de origen enfrentan situaciones adversas. Este permiso les permite permanecer en Estados Unidos hasta que la situación en su país se estabilice.

Desde la Casa Blanca, el presidente ha anunciado que el programa llegará a su fin una vez que expire el período de los beneficiarios. Aquellos que no hayan solicitado un estatus legal o una extensión de su estadía autorizada deberán abandonar el país antes de que venza su período de permanencia autorizada, según lo establecido en la página web de USCIS.

La Green Card es un documento importante para ser considerado inmigrante legal en Estados Unidos. Foto: Freepik

¿Qué sucederá con las solicitudes que vencen tras la eliminación del TPS en Estados Unidos?

Según el informe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, únicamente podrán permanecer en el país aquellos individuos que hayan solicitado un estatus legal de trabajo o un período de estadía autorizada antes de que finalice su plazo.

En el caso específico de los cubanos, aquellos que hayan estado presentes en el país por un año y un día tienen la posibilidad de solicitar una extensión de su permanencia, gracias a la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1996, la cual les permitirá iniciar el proceso para obtener la Green Card.