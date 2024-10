Rubén Blades hizo un llamado a la comunidad latina para apoyar a Kamala Harris. En un video publicado en sus redes sociales, el músico y activista panameño expresó su preocupación ante la posibilidad de que Donald Trump retorne a la Casa Blanca, calificándolo como una amenaza para la democracia.

Blades, quien ha sido una figura destacada en la música y en la defensa de los derechos humanos, señaló que su experiencia como inmigrante en Estados Unidos le permite comprender la importancia de la participación política para quienes desean vivir en un país inclusivo y democrático.

Rubén Blades recuerda su etapa de inmigrante en Estados Unidos

Rubén Blades recordó que emigró a Estados Unidos en 1974 y señaló que, en su trayectoria tanto musical como política, jamás había visto una figura tan peligrosa como Donald Trump para la presidencia del país americano. Asimismo, Blades aseguró que no hace "politiquería", y que recordó algunas acciones del pasado de Trump.

Manuel Antonio Noriega, exdictador de Panamá. Foto: History Channel

"Donald Trump ha dicho que los inmigrantes hemos envenenado la esencia de los Estados Unidos. Una horrorosa mentira, esta nación fue construida por inmigrantes como nosotros, no pedimos limosna. Buscábamos oportunidades para trabajar duro y nuestras contribuciones y sacrificio, ayudan y ayudaron al desarrollo de esta nación. En 1974, a los 29 años, emigré a los Estados Unidos, siguiendo a mi familia que partió de Panamá en 1973 por presiones de la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega contra mi padre Rubén Blades Walker. Como mucho de ustedes llegamos a este país escapando de una persecución política y en busca de oportunidades con las cuales crear una mejor vida.

Rubén Blades habla de Donald Trump

Rubén Blades fue contundente en sus críticas hacia Donald Trump, a quien calificó de “narcisista” y “anticristo”. "Hoy tengo 76 años y les aseguro que en toda mi experiencia política. Por ejemplo, como candidato presidencial en 1994, jamás he sido testigo de una figura tan peligrosa para la democracia como Donald Trump. Tan carente de empatía y falto de preocupación por las necesidades del pueblo, un narcisista que se cree infalible y superior a expertos en materia en las que él no posee el menor conocimiento. Todo lo que ha dicho y hecho, indica, es que si llega a la Casa Blanca otra vez como presidente, su intención es usar a la autoridad, incluso hasta el ejército, para perseguir y encarcelar a los que él denomine sus rivales y con eso acabar con la constitución nacional", agregó.

Donald Trump en su mitin en Pensilvania. Foto: El Huffpost

Rubén Blades recuerda las alianzas políticas y promesas de Donald Trump

Rubén Blades comparó a Trump con figuras autoritarias como Kim Jong-Un y Nicolás Maduro, sugiriendo que el expresidente sigue un patrón similar al de aquellos líderes que buscan consolidar el poder sin considerar las necesidades de la población.

"No estoy inventando cosas, ni politiqueando. Examinemos los hechos, cómo es posible que un exconvicto por abuso sexual y violación se presente ahora como el defensor de las mujeres, como aceptar que una persona que no demuestra el menor vestigio de vida espiritual se autoproclame como defensor de Dios y de la religión. Como alguien que defiende posturas racistas de supremacistas blancos, incluso llamándolo buena gente, pueda la misma respetar o cuidar la variedad étnica, religiosa y cultural que compone el crisol social de Estados Unidos desde sus inicios"

"Donald Trump se proclama como el mesías, un protector de la humanidad, pero con sus actos y palabras, demuestra ser un anticristo. Totalmente, lo opuesto al ejemplo de eso. El 13 de agosto del 2024, en su entrevista con Elon Musk. Donald Trump dijo que si Kamala Harris gana la elección, él consideraría irse a vivir en Venezuela porque ahí habría más seguridad que en Estados Unidos. ¿Por qué apoyar a un candidato que dice que es mejor apoyar a una dictadura como la de Nicolás Maduro? Para asustar al electorado, Donald Trump falsamente acusa de comunista a la candidata demócrata. Kamala Harris no es comunista, ella no apoya ninguna dictadura, ni en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Kamala Harris no apoya el régimen de Kim Jong Un, ni a Vladímir Putin, tiranos comunistas que públicamente Donald Trump admira y defiende, ella no es comunista", enfatizó.

Rubén Blades llama al voto latino para Kamala Harris

A los votantes latinos, especialmente en estados como Florida, Pensilvania, Nevada, Georgia, Wisconsin y Arizona, si las letras de mis canciones han llegado a sus corazones, créanme también cuando digo que votar por Donald Trump es atacar a la constitución de los Estados Unidos y apoyar a los que quieren que desaparezcan de la tierra el ejemplo de su sistema democrático como un modelo de inclusión, tolerancia, multiculturalismo y justicia. Por todo lo expuesto, respetuosa y sinceramente, les pido que esté próximo 5 de noviembre, escojan a la primera presidente de Estados Unidos, Kamala Harris representa la mejor opción racional y espiritual para ayudar a preservar la constitución de los Estados Unidos y la continuidad de la democracia que lo sustenta", puntualizó el cantante.