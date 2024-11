Luego de cancelar su presentación en Surco al último minuto y tras estar internado cerca a una semana, GianMarco decidió romper su silencio y confirmó una triste noticia para todos sus seguidores: su para musical hasta el próximo año. El cantautor peruano expresó su frustración en el video, el cual se hizo rápidamente viral, ya que, había preparado la temporada de 'Mi vida el sol mayor' por dos largos años.

Además, el músico nacional también agradeció por todas las muestras de cariño y afecto que ha recibido a lo largo de estos días por parte de sus fanáticos, amigos y personas de su círculo cercano. Para todos ellos, tuvo sensibles palabras: "Gracias por su preocupación", indicó el hijo de Regina Alcóver.

GianMarco habla desde la clínica donde permanece internado

Tras una semana en el hospital y con evidentes signos de recuperación, GianMarco, hijo de la primera actriz Regina Alcóver, decidió conectarse con sus seguidores para compartir detalles sobre su estado de salud y agradecer el apoyo recibido durante estos días difíciles. A través de un emotivo video, el cantante peruano, con bastón en mano y una sonrisa de gratitud, quiso hacer llegar su mensaje de cercanía y esperanza a todos aquellos que lo han acompañado de alguna manera en este proceso.

"Aquí me tienen, con bastón y todo. Llevo una semana internado y quería contarles un poquito cómo estoy, contarles las cosas que vienen. Primero, agradecerles por todas las muestras de cariño en sus comentarios, en redes, a toda la gente, amigos, queridos que me han llamado, me han escrito, gracias por su preocupación", expresó GianMarco al inicio de su video.

GianMarco revela que pospondrá la temporada de 'Mi vida el sol mayor'

En medio de su mensaje, GianMarco expresó el pesar de tener que posponer su aclamada obra 'MI VIDA EL SOL MAYOR', un proyecto en el que él y su equipo habían invertido dos años de esfuerzo y dedicación. La temporada, que había comenzado con una semana de funciones, tendrá que ser reprogramada, y aunque esta noticia llega con tristeza, también viene acompañada de un compromiso hacia su audiencia.

"Empiezo diciéndoles que voy a tener que parar hasta el próximo año por mi tratamiento. Voy a posponer la temporada… importante, posponer la temporada de MI VIDA EL SOL MAYOR. Teníamos una ilusión gigante, habíamos trabajado dos años para esto y solamente pude hacer una semana de función", añadió el cantautor peruano.

Además, el artista informó a sus seguidores sobre las opciones disponibles para quienes ya habían adquirido sus entradas. Con empatía, GianMarco explicó que aquellos que deseen la devolución de su dinero pueden gestionarlo, mientras que los seguidores que aún anhelan disfrutar del espectáculo tendrán la oportunidad de hacerlo en abril de 2025, cuando la temporada reabra.

"Entonces, para contarles que los que tienen sus entradas, bueno, pueden pedir la devolución de su dinero y a los que todavía tienen la esperanza de que regresemos y quieren verla, pues, hemos decidido con el equipo de trabajo posponerla hasta abril 2025. A los que fueron a ver la obra, gracias, ha sido un proyecto maravilloso, es un proyecto maravilloso, todavía que quiero que la gente vea", acotó.