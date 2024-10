Jennifer Lopez, rompe su silencio tras separación: "No puedo buscar la felicidad en otras personas"

Finalizada su mediática separación de Ben Aflleck, la actriz y cantante Jennifer Lopez ha ofrecido una entrevista a la comediante Nikki Glaser, donde ha contado sobre lo que le ha tocado vivir este 2024 y, además, anunció su película 'Unstoppable'.

“Fue como si todo mi maldito mundo explotara”, dijo López al resumir el año. “Creo que lo que amo de la vida es que no hay un punto de llegada. Solo se puede mejorar y crecer si uno lo desea. Se trata de crecer o morir, y yo no quiero hacer la parte de morir. Y sí, hay momentos en los que pensé que lo había resuelto, y luego la vida me dice: ‘Te enviaremos otra cosa y veremos si caes en la trampa. Veamos si realmente has aprendido esa lección’. Y no había sido así. Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda, lo que no significa que no cometeré errores en el futuro, pero de nuevo, cuando toda tu casa explota, estás ahí de pie entre los escombros pensando: ‘¿Cómo puedo evitar que eso vuelva a suceder?’”.

Sobre que la decisión de pasar el verano estadounidense sola comentó que fue una experiencia dura. Pero sostiene que ya no busca a nadie. “Te sientes sola, desconocida, aterradora. Te sientes triste. Te sientes desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de ser feliz y feliz por mí misma. Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía ​​decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y es como, ‘No, en realidad soy buena’”.

¿Volverá a enamorarse?

La diva aclaro que: “No estoy buscando a nadie”, en relación a volver a enamorarse o tener algún galán con quien se esté frecuentando. Nikki Glaser le preguntó si era la primera vez que podía decir eso como mujer soltera y ella respondió con un rotundo “¡Sí!”. Luego, mientras transcurría la conversación, se planteó una pregunta sobre viajar sola en este momento: “¿Qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo quien vuela por mi cuenta? ¿Y si soy libre?”.

J. Lo y Ben Affleck. Foto: AFP

"Solo quería estar con mis hijos"

La cantante recordó la cancelación de su gira diciendo que quería pasar tiempo con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos, aunque cierto sector de la prensa afirmó que declinó debido a la baja venta de entradas. “No puedo esperar a volver a salir. Tengo los fans más comprensivos y cariñosos del mundo. Estaba tan devastada por decepcionar a alguien, pero solo necesitaba estar con mis hijos y conmigo misma y realmente profundizar en las cosas que estaban sucediendo en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque fue un momento realmente difícil para mí. Probablemente el momento más difícil de mi vida, pero también fue el mejor momento porque pude hacer ese trabajo en mí misma ".

¿Qué opina de las redes sociales?

“Sé que todo lo que se escribe y se dice sobre mí, y todas las conjeturas sobre quién soy como persona, no son lo que soy. Aprendí eso hace mucho tiempo. Y las redes sociales, como llegaron después de que yo ya había estado en el ojo público durante un tiempo, no las tomo tan en serio como los demás. Sé que soy una buena persona. Sé que soy una buena madre. Sé quiénes son mis amigos. Sé que mis amigos saben quién soy, mi madre, mi padre, todo eso”, dijo. “Si esperas tener una carrera larga, tienes que aprender a lidiar con esa parte del negocio. Algunas personas te amarán y otras no te entenderán, y algunas personas solo quieren odiarte para odiarte, y nada de eso importa realmente”.