Madre de Andrea San Martín comparte sensible mensaje tras ver a su hija enmarrocada y detenida por la policía: “Solo en ti confió” La madre de Andrea San Martín se pronuncia tras difundirse imágenes de su hija detenida y trasladada a una comisaría.

La detención de Andrea San Martín también generó una reacción en su entorno familiar. Su madre, Dora Pilares, compartió una publicación en redes sociales luego de que se difundieran las escenas en las que la influencer aparece enmarrocada y es trasladada a una comisaría. La modelo fue intervenida tras la denuncia presentada por su expareja, Juan Víctor, por presunto maltrato a la hija que tienen en común.

En medio de la polémica, la madre de la exchica reality recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje que despertó el interés de sus seguidores. Ella suele compartir momentos relacionados con sus nietas y su familia, por lo que su pronunciamiento llamó la atención de los usuarios mientras continúan las diligencias del caso, incluida la evaluación de la menor en Medicina Legal.

Publicación de la madre de Andrea San Martín. Foto: Instagram.

¿Qué mensaje publicó la madre de Andrea San Martín tras su detención?

En medio de la polémica por la intervención policial de Andrea San Martín, Dora Pilares compartió una historia de Instagram con la imagen de la Virgen María. La publicación estuvo acompañada de palabras sobre la protección, la fe y el consuelo en los momentos difíciles.

"Bajo mi manto hay refugio para tu dolor, consuelo para tu corazón y amor que no se agota", decía el mensaje difundido por la madre de la influencer, quien también expresó su devoción con la frase: "Solo en ti confío, Madre mía".

Andrea San Martín es detenida tras denuncia por presunta agresión a su hija

Andrea San Martín permanece detenida en una comisaría luego de que su expareja, Juan Víctor, la denunciara por un supuesto episodio de maltrato contra la hija que tienen en común. Según lo relatado por el padre, sus sospechas aumentaron después de una videollamada en la que notó que la niña tenía dificultades para hablar, situación que habría ocurrido tras una discusión con la influencer.

Durante la emisión de 'América hoy', el programa difundió detalles del parte policial sobre el caso. De acuerdo con la denuncia, el pasado 20 de octubre la menor le contó a su padre que su madre la había sujetado del brazo para llevarla a su habitación.

El periodista que presentó la información explicó que la niña habría estado comiendo chizitos cuando ocurrió el incidente. “Andrea le habría jalado del brazo hacia su habitación porque estaba molesta, ocasionando que se cayera y presentara un moretón en la pierna izquierda a la altura de la rodilla”, señaló al resumir la versión consignada en la denuncia.