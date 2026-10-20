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TikToker Zully recibe 40 puntos en la pierna tras sufrir aparatoso accidente y reaparece en silla de ruedas: "Tuve todos esos cortes"

La creadora de contenido Zully impactó al aparecer en televisión en silla de ruedas tras sufrir un accidente luego de volver de Miami. La influencer tuvo que recibir 40 puntos de sutura en una pierna.

Zully apareció en una entrevista para 'América Hoy'.
Zully apareció en una entrevista para 'América Hoy'.Foto: composición LR/América TV
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La creadora de contenido Zully sorprendió en televisión al aparecer en silla de ruedas y revelar que tuvo que recibir 40 puntos de sutura en la pierna derecha tras sufrir un accidente. Aunque recientemente había compartido detalles de una nueva etapa personal al anunciar su mudanza a un nuevo hogar, esta vez generó preocupación y explicó los motivos detrás de su delicado estado de salud.

La influencer y conocida figura de la farándula nacional atraviesa un proceso de recuperación que la obliga a limitar sus desplazamientos. Pese al impacto de las imágenes, optó por mantener una actitud positiva y agradeció el apoyo de su padre y de su hermana, quienes la acompañan durante esta etapa.

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Zully recibió 40 puntos de sutura tras sufrir accidente doméstico

Zully relató que todo ocurrió cuando realizaba una mudanza luego de volver de Miami, Estados Unidos, donde se sometió a una cirugía estética. Un accidente doméstico con un espejo terminó provocándole múltiples heridas, principalmente en una de sus piernas, lo que hizo necesaria una intervención médica inmediata.

Al explicar cómo afronta actualmente su recuperación, la influencer señaló a 'América Hoy': "Quiero comentarles que estoy aquí, en mi nuevo hogar, pero esta vez estoy en mi silla de ruedas. No se me pongan tristes, porque yo vengo con fuerza".

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Más adelante, detalló el momento exacto en el que se produjo el incidente que cambió por completo sus planes de los últimos días. "Lo que pasa es que vine de Miami y andaba en mudanza y justo tuve una fuerte caída con un espejo. Se cayó un espejo y tuve todos esos cortes. Me pusieron como más de 40 puntos", expresó.

Según contó Zully, quien semanas atrás protagonizó una boda simbólica con el streamer Nando Wee, la lesión más complicada se encuentra en la parte posterior de una de sus piernas, razón por la que aún no puede caminar con normalidad. "En la parte de atrás, en la rodilla, la herida está bien grande. Hasta que no cicatrice bien, no puedo caminar bien", sentenció.

Mientras supera las secuelas del accidente, la tiktoker ha dejado claro que su prioridad es recuperarse por completo. Aunque todavía enfrenta restricciones físicas, asegura que mantiene el ánimo intacto y la expectativa de volver pronto a sus actividades habituales.

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