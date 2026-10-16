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Nadeska Widausky hace desgarrador pedido tras su detención con fines de extradición a Bélgica: “Por favor”

Milagros Gallo, madre de la modelo Nadeska Widausky, habló en exclusiva con 'América Hoy' sobre cómo se encuentra su hija luego de que se ordenó su detención por nueve meses.

Milagros Gallo contó que vive con su hija Nadeska y su nieto. Foto: Composición LR/Instagram.
Milagros Gallo contó que vive con su hija Nadeska y su nieto. Foto: Composición LR/Instagram.
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Milagros Gallo, madre de Nadeska Widausky, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la difícil situación que atraviesa su hija, luego de que se ordenara su detención por nueve meses con fines de extradición a Bélgica por presunta trata de personas. En una entrevista telefónica con el programa 'América Hoy', la mujer contó cómo ha visto a la exbailarina durante este proceso y reveló las palabras que recibe de ella cuando va a visitarla.

La mamá aseguró que, pese a las circunstancias, su hija intenta mantenerse firme. Sin embargo, reconoció que los encuentros entre ambas están cargados de sentimientos y que hay algo que le pide a Dios cada vez que acude a verla: no quebrarse frente a Nadeska.

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Nadeska Widausky hace emotivo pedido, aseguró su madre

Milagros Gallo contó que Nadeska Widausky intenta mantener la calma en medio de su situación legal y que, durante sus visitas, le pide siempre que cuide de su hijo y no pierda la fortaleza. La madre de la exbailarina compartió este testimonio en una conversación con el programa 'América Hoy'.

"(Ella está) tranquila, éramos los tres siempre: mi hija, mi nieto y yo. Lo único que me pide: ‘Mamita, sé fuerte, cuida a mi hijo’. Dios es justo, ella es bien fuerte, yo la verdad me sorprendo. Cuando le he ido a ver, solo pido: ‘Diosito, no hagas que llore, por favor’", expresó Milagros Gallo, muy afectada por el momento que atraviesa su familia.

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Madre de Nadeska cuestiona denuncia contra su hija

Milagros Gallo salió en defensa de Nadeska Widausky y rechazó las acusaciones relacionadas con la investigación que afronta su hija en Bélgica. Durante su participación en 'América Hoy', la mujer cuestionó la denuncia que, según su versión, habría dado origen al caso y aseguró que los señalamientos contra la exbailarina no serían ciertos.

“¿Qué le puedo decir si acá se basan en una mentira de este primo que puso la denuncia de Jefferson? Acá no hay otra persona, acá no hay que ella dice que llevaba niñas... No hay eso, eso no existe, señorita, por Dios, se lo juro”, declaró entre lágrimas, al expresar su indignación por la situación que atraviesa su familia.

Gallo también cuestionó contra el hombre al que responsabiliza por la denuncia y manifestó que considera injusto lo que está viviendo su hija. “Este hombre se basó en una mentira, ¿cómo pudo haber sido tan cruel para haberle hecho esto a mi hija?”, finalizó.

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