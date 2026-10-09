Christian Domínguez dejó en shock al reaparecer en ‘América Hoy’ con la cabeza completamente rapada. En medio de la nueva etapa que atraviesa junto a su esposa Karla Tarazona, el cantante regresó al set del programa televisivo y no solo sorprendió con su nuevo look a las conductoras Rebeca Escribens y Janet Barboza, sino también al público.

El cumbiambero primero se mostró usando un gorro, detalle que rápidamente capturó la atención de las presentadoras.

Christian Domínguez deja en shock al raparse la cabeza

La prenda de Christian Domínguez provocó bromas en ‘América Hoy’, incluyendo comentarios sobre una posible infestación de parásitos. Sin embargo, el líder de Gran Orquesta Internacional no tardó en descartar ese escenario y explicó que se había sometido a una operación en el cuero cabelludo, específicamente a un implante capilar. “No tengo piojos; es que hace poquito me he hecho un implante”, manifestó. Luego, se retiró el gorro para mostrar su renovada imagen.

Más adelante, el cumbiambero reveló que se intervino el viernes pasado. Fue entonces cuando aludió en tono de broma al caso de Ricky Trevitazzo, quien, desde su punto de vista, habría provocado una mala impresión sobre los implantes capilares luego de someterse a este proceso y reaparecer inflamado. Además, explicó las medidas que tuvo que seguir después de la cirugía estética. “Quiero hablar del tema Ricky Trevitazzo. El señor causó que todo el mundo le tuviera miedo a la operación porque se apareció en redes sociales como un monstruo. ¿Qué habrá hecho? Yo tuve que descansar, comer sin aderezo, hacer una dieta de desintoxicación”, aseguró.

En esa línea, Domínguez también reveló detalles de la preparación prequirúrgica que mantuvo durante varios meses, una etapa que es necesaria para poder acceder a este tipo de trasplantes. “Ojo: el pre, obviamente, tienes que hacer un tratamiento. No es que tú apareces: ‘Me quiero operar’. A mí, para que me den el acceso a la operación, seis, siete meses, me hicieron tratamiento a base del tema de sangre”, precisó.