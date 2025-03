A través de un ‘live’ que realizó en sus redes sociales, Alejandra Baigorria se pronunció enérgicamente en defensa de su derecho a manifestarse, respondiendo a las críticas que surgieron tras su participación en la marcha en favor de la seguridad.

La empresaria y personalidad del espectáculo, Alejandra Baigorria, se unió a la protesta sin contar con medidas de seguridad ni vehículo, lo que generó cuestionamientos sobre su decisión. Sin embargo, la pareja de Said Palao dejó en claro que está dispuesta a asumir riesgos por las causas en las que cree firmemente. “Yo estoy acá caminando sin seguridad”, mencionó al responder comentarios en su transmisión en vivo.

Alejandra Baigorria arremete contra detractores

En medio de la marcha por la inseguridad ciudadana, Alejandra Baigorria, este viernes 21 de marzo, decidió realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde no dudó en responder a los comentarios negativos que recibió mientras estaba por el Centro de Lima.

“Y tú, Santiago, métete la lengua por donde mejor te quepa”, señaló la empresaria muy enojada ante las personas que no comprendían por qué ella estaba marchando. “Yo estoy acá caminando sin seguridad, sin carro, sin nada, sudando la gota gorda para pedir que no te maten a ti también”, agregó la influencer, dejando en claro que arriesgaría su seguridad para reclamar ante la ola de extorsión que enfrentan los ciudadanos.

Asimismo, Alejandra Baigorria emitió un contundente mensaje en defensa de su derecho a participar en la marcha, subrayando que, a diferencia de sus detractores, ella no se oculta tras una cámara.

“La gente bien idiota, de verdad, ignorante. Claro, detrás de la cámara se hacen los valientes. Ven acá tú también. Marcha y arriesga, yo también me he arriesgado acá a la bomba lacrimógena, a que me empujen, a que me roben, a que todo”, sentenció molesta.

Alejandra Baigorria contra Dina Boluarte

Por otro lado, Alejandra Baigorria también se animó a mandar un contundente mensaje a la presidenta Dina Boluarte. “No sé dónde vive Dina, pero los que viven al costado de Dina agarren el cacerolazo para que escuche. Debe estar escondida, no sé dónde estará”, se cuestionó la empresaria.