La conductora Magaly Medina reveló en la reciente emisión de su programa que la cantante Marisol la contactó tras la filtración de los chats privados entre ella y el futbolista Christian Cueva en 'Amor y fuego'. Fue la propia 'Faraona de la cumbia' quien reveló las conversaciones privadas en las que intercambiaba mensajes cariñosos con el futbolista. Posteriormente, el jugador de Cienciano la confrontó por presuntas indirectas dirigidas a él y su pareja, Pamela Franco.

De acuerdo con la conductora en 'Magaly TV, la firme' la artista de cumbia buscaba su apoyo en medio del escándalo que la involucra sentimentalmente con el jugador de Cienciano. "Ayer ella insistentemente hablaba con una persona de mi producción a la que le pedía hablar conmigo. (Le decía) ‘Quiero hablar personalmente con Magaly porque quiero su apoyo’”, reveló en su programa.

Marisol le pidió apoyo a Magaly Medina tras revelación de chats privados con Cueva

Lejos de ofrecer respaldo, la conductora se mostró tajante y dejó claro que no está dispuesta a defender a la cantante en esta situación. Para Magaly Medina, el problema va más allá de una simple controversia y está ligado a cuestiones de principios. “Yo marco postura siempre. Yo he respetado mucho a Marisol y la seguiré respetando como cantante, pero otra cosa es que se haya pasado al otro lado, es decepcionante”, afirmó.

Magaly Medina aseguró de que no puede defender actos que, según su opinión, atentan contra la moral y el respeto en una relación. “Las clandestinas no me gustan, me parecen gente sin moral”, declaró contundentemente. La conductora también cuestionó la actitud de Marisol por involucrarse con un hombre comprometido. “¿Cómo puede ser una mujer tan insegura que se deja enamorar, embaucar por un tipo que además ni siquiera vale la pena?”, expresó.

Magaly Medina expresó su rechazo hacia la actitud de Marisol, dejando en claro que no podía respaldarla en esta situación. “Yo desgraciadamente no puedo darte mi apoyo con esto, yo tengo una posición crítica respecto a esto. Es una línea que he mantenido desde el inicio de mi programa. Las clandestinas no me gustan, me parecen gente sin moral”, afirmó. Además, cuestionó la falta de respeto de la cantante al involucrarse de manera cercana con Christian Cueva, estando casado con Pamela López.

Además, Magaly Medina criticó duramente el comportamiento de Christian Cueva, a quien describió como un futbolista sin respeto por el compromiso. “Un jugador de fútbol que anda engañando a 50 mil mujeres. Un jugador que nunca ha tenido respeto por el compromiso, que no sabe lo que es la palabra amor, que no sabe lo que es la palabra respeto”, agregó.