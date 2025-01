El reconocido actor de telenovelas Carlos Girón Longoria, quien ha participado en producciones de Televisa como 'Como dice el dicho', reveló recientemente que fue víctima de un incidente traumático tras ser mordido por un perro en la cara. Este evento, que ocurrió el día anterior a su publicación en redes sociales, le dejó heridas profundas que requirieron una intervención quirúrgica de emergencia y varias suturas.

Actor de Televisa fue mordido brutalmente por un perro en la cara

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Girón Longoria compartió cómo lucía su rostro tras el ataque. Con visible emoción y sinceridad, el actor describió los efectos tanto físicos como emocionales que este episodio ha tenido en su vida. “Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia muy difícil y dolorosa que me cambió la vida. Ayer un perro me mordió en la cara, dejándome heridas profundas. A pesar del miedo y el sufrimiento, estoy agradecido por el apoyo de mis seres queridos y el cuidado de los médicos”, expresó el artista en el inicio de su mensaje.

El actor también destacó que las lesiones no se limitaron al rostro. Durante su declaración, explicó que también sufrió heridas graves en el brazo, lo que incrementó la complejidad de su tratamiento. “Me tuvieron que suturar el brazo porque me hizo heridas muy fuertes, muy profundas. Fui con un cirujano plástico que me atendió, que se portó increíble, que me cosió toda la cara y me suturó todas estas heridas”, detalló el intérprete de Televisa.

“Es un recordatorio de lo frágil que es la vida y de cómo siempre hay que estar alerta, pero también me ha enseñado la importancia de la paciencia y la recuperación”, indicó. A pesar de las cicatrices físicas y emocionales que este incidente le ha dejado, el actor expresó su determinación por superar este difícil momento. “Al final, las cicatrices siempre quedan, pero estoy seguro de que voy a salir de esta. Voy a seguir sonriendo, solamente me va a tomar tiempo recuperarme”, concluyó.