Además de Perú, The Cult también visitará Chile, Argentina y Colombia. Fotos: difusión

La banda inglesa The Cult, reconocida por su influencia en el rock gótico y hard rock, se presentará por primera vez en Perú. La noticia de su llegada ha sorprendido a los fanáticos, quienes esperaban con ansias un anuncio oficial. La agrupación ha confirmado su gira por América del Sur, que incluye paradas en Chile, Argentina y Colombia, además de Perú.



¿Cuándo y dónde será el concierto de The Cult en Perú?



Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, The Cult pisará suelo peruano por primera vez y se encontrará con sus miles de fanáticos el próximo 6 de marzo, en el anfiteatro del Parque de la Exposición, un lugar emblemático que promete ofrecer una experiencia inolvidable a los asistentes.



The Cult, liderada por Ian Astbury, ha dejado una huella imborrable en la escena musical internacional. Su estilo único, que fusiona elementos del post-punk y el hard rock, ha resonado en generaciones de oyentes, consolidando su legado en la historia del rock.

¿Cómo obtener entradas para The Cult en Perú?



La preventa de entradas para el esperado concierto de The Cult en Lima se realizará el 17 y 18 de enero a partir de las 10 a.m. en Teleticket, donde los fanáticos podrán acceder hasta un 15% de descuento para quienes paguen con tarjetas Interbank.



Con una serie de éxitos en su repertorio, como ‘Vendetta X’, ‘Mirror’ y ‘Give Me Mercy’, The Cult está listo para ofrecer un espectáculo que hará vibrar a todos los presentes. La expectativa crece entre los seguidores de la banda, quienes no quieren perderse esta oportunidad única de ver a una de las bandas más influyentes del rock en vivo.

¿Cuál es la trayectoria de The Cult?



The Cult se formó en 1983 en Bradford, Inglaterra, cuando Ian Astbury y Billy Duffy decidieron unir fuerzas. Originalmente conocidos como Death Cult, la banda cambió su nombre a The Cult un año después, marcando el inicio de una carrera llena de éxitos. Su música, influenciada por bandas icónicas como Joy Division y Led Zeppelin, ha sido fundamental en la evolución del rock gótico.



El álbum debut, 'Dreamtime', lanzado en 1984, logró posicionarse en el puesto 21 de los más vendidos en el Reino Unido. Sin embargo, fue con su segundo álbum, 'Love', que alcanzaron reconocimiento internacional, gracias al éxito de su sencillo 'She Sells Sanctuary', que se convirtió en un clásico y fue ampliamente difundido por MTV.