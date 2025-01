Al parecer, Milagros Pedreschi sacó cara por su expareja Giovanni Kral, al asegurar que es el más talentoso de los miembros de Skándalo. “Tú licúas a los tres y ninguno canta mejor que Giovanni, y te lo digo así”, señaló en una reciente entrevista en un podcast.

Recordemos que Milagros Pedreschi, exbailarina y actriz peruana, mantuvo una relación sentimental con el cantante Giovanni Kral, exintegrante del grupo Skándalo. Su romance comenzó en 2006, poco después de que Pedreschi finalizara su relación con el humorista Carlos Vílchez.

Milagros Pedreschi sobre Giovanni Kral

En una reciente entrevista con el podcast ‘Café con la chevez’, Milagros Pedreschi confesó que le sorprendió el enfrentamiento que hubo entre los integrantes de Skándalo, asegurando que no son tan talentosos como su expareja Giovanni Kral.

“Yo hablé un poco con él y lo que él me contó fue que sus compañeros se molestaron porque él declaró, y lo que él declaró es cierto, porque hasta Magaly Medina lo sacó en un reportaje, cuando el mismo Ricky declara cómo le habló a Roly en su momento. Ricky tiene un temperamento fuerte”, señaló la exbailarina al inicio.

Asimismo, Milagros Pedreschi expresó su sorpresa ante las declaraciones realizadas en contra de Giovanni Kral, destacando que mantenía una amistad con Ricky Trevitazzo.

“Yo con Ricky tenía una amistad y cuando veo cómo se refieren a Giovanni, como Luigui también se refirió al decir ‘si quiere venir no subirá, porque ya no hay espacio’, de manera despectiva. Y disculpen, pero lo que no ha dicho Giovanni te lo digo yo. Tú licúas a los tres y ninguno canta mejor que Giovanni, y te lo digo así”, agregó tajantemente.

Giovanni Kral reveló problemas internos entre los integrantes de Skándalo.

Destaca el talento de Giovanni Kral

Por otro lado, Milagros Pedreschi no dudó en defender las capacidades artísticas de su expareja Giovanni Kral, sino que también recordó la manera en la que Luigi Carbajal y Ricky Trevitazzo se refirieron a él previo al reencuentro de Skándalo.

“Pueden tener su talento, Luigi conduce muy bien en la radio, es gracioso. Ricky canta, Luis baila, pero no es porque sea yo la madre de los hijos de Giovanni. Tú le preguntas a cualquiera y el talento que tiene Giovanni no lo vas a comparar, no hay forma. Giovanni es cantante, sonero y baila. Entonces no se puede comparar. No estoy diciendo que sea mejor, solo estoy diciendo que ellos fueron bien despectivos con él y eso no me pareció; a mí personalmente no me pareció. Hay que saber ubicarse, creo yo”, concluyó al respecto.