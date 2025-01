La ruptura entre Alessia Rovegno y Hugo García, luego de más de dos años de relación, sigue siendo un tema candente en el mundo del entretenimiento peruano. A pesar de haber compartido momentos muy públicos durante su noviazgo, la modelo y el 'guerrero' pusieron fin a su vínculo en medio de especulaciones.

Mientras los seguidores de ambos esperan detalles sobre los motivos de la separación, Alessia Rovegno ha comenzado a disfrutar de su tiempo en solitario. Recientemente, la joven fue captada en un video en el que aparece muy cariñosa con un misterioso hombre en Uruguay, lo que rápidamente generó rumores sobre un nuevo romance.

Alessia Rovegno es vista con misterioso hombre en Uruguay

El video filtrado por Ric La Torre, que muestra a Alessia Rovegno muy cercana a un hombre en la boda de sus amigos en Uruguay, ha generado todo tipo de reacciones en sus seguidores. En el clip, grabado por Hektor Guerrero, uno de los invitados al evento, se puede ver a Alessia con un hombre que le besa la frente y la abraza, una actitud que ha sido interpretada por algunos como un gesto de cariño muy íntimo.

Aunque no se sabe con certeza si este hombre es su nuevo galán o simplemente un amigo cercano, el hecho de que Alessia publique fotos del evento y siga a Guerrero en Instagram ha aumentado las especulaciones sobre la naturaleza de su relación. La Torre, quien tiene una gran cantidad de seguidores, no dudó en hacer comentarios sobre el encuentro, sugiriendo que Rovegno podría estar iniciando una nueva relación. A través de su cuenta, el tiktoker declaró: "No sabemos si es su nuevo saliente o si fue su 'good time', pero de que pasó Año Nuevo acompañada, al parecer sí".