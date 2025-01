La reciente ruptura entre Alessia Rovegno y Hugo García, tras más de dos años de relación, sigue generando reacciones entre sus seguidores. En medio de la atención mediática, Alessia ha encendido las redes sociales con un intrigante video en su cuenta de TikTok. En el clip, la modelo aparece disfrutando y tarareando un fragmento de la canción 'No me cansaré', interpretada por Sevdaliza y Karol G. Las palabras que eligió resaltar, "Así como yo, baby, ninguna brilla", no tardaron en desatar especulaciones sobre si se trata de una indirecta hacia su expareja.

La publicación de Alessia llega apenas días después de que Hugo García confirmara públicamente el fin de su relación, un anuncio que conmocionó a sus seguidores en las distintas redes sociales. Este mensaje, cargado de una aparente afirmación de autovalor y empoderamiento, ha sido interpretado por algunos como una respuesta a la reciente separación. Mientras los rumores crecen, el video suma miles de reproducciones, y los usuarios no dejan de debatir en redes sociales sobre el verdadero significado detrás de estas palabras.

La enigmática publicación de Alessia Rovegno en TikTok

El video de Alessia Rovegno en TikTok, donde canta parte de la letra de la canción 'No me cansaré', ha generado una ola de comentarios en redes sociales. "Tengo todo lo que quiero. No me sueltes, no, soy tu maravilla. Así como yo, baby, ninguna brilla", es el fragmento que la modelo compartió con sus seguidores, palabras que muchos han interpretado como una afirmación de confianza y autovalor en medio de su nueva etapa de soltería. Esta publicación no ha pasado desapercibida, especialmente luego de que tanto Alessia como Hugo García fueran vistos disfrutando de Año Nuevo en compañía de posibles nuevos intereses amorosos.

"Empezaron las indirectas", "eres demasiado guapa y amo verte soltera", "uyyy, ahora que Huguito se chapó con otra, empezaron las indirectas", "muy bonita para un hombre que no sabe lo que quiere a su lado", son algunos de los comentarios más resaltantes en TikTok. Cabe destacar que, hasta el momento, Alessia Rovegno no ha emitido comentario al respecto, luego de que Hugo García comunicara el final de su romance.