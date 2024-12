‘Urraco’ de Magaly se excusa y aclara que no tiene ninguna fotografía íntima de Gabriela Serpa

Los periodistas John Tirado, Otto Díaz y Gianfranco Pérez emitieron disculpas públicas a la actriz cómica Gabriela Serpa, luego de realizar comentarios inapropiados en una entrevista que le hicieron. Durante la reciente transmisión, los tres negaron haber compartido imágenes íntimas y admitieron sus fallos.

Sin embargo, Gianfranco Pérez, al ser el más cuestionado en redes sociales tras los bochornosos comentarios hacia Gabriela Serpa, se excusó mencionando que no tienen ninguna fotografía íntima de la modelo. ¿Sus disculpas fueron sinceras?

‘Urraco’ de Magaly tras polémica con Gabriela Serpa

En el contexto de la controversia que rodea a John Tirado, Otto Díaz y Gianfranco Pérez, presentadores del podcast ‘Puro floro’, los periodistas decidieron emplear su plataforma de streaming para emitir disculpas públicas y esclarecer los hechos relacionados con la polémica entrevista a Gabriela Serpa.

Luego de que John Tirado y Otto Díaz se pronunciaran sobre la polémica, Gianfranco Pérez intentó excusarse tras el incidente con Gabriela Serpa, mencionando que solo fue una ‘broma’ lo que había dicho sobre su vida íntima. Como se recuerda, el ‘Urraca’ afirmó que había tenido acceso a conversaciones privadas entre la actriz y su expareja.

“Me ganó el personaje. Dije cosas que no son ciertas para generar que ella hable y así conversar. Yo le pedí disculpas al momento que cortamos la transmisión. Pido disculpas a mis compañeros por lo que pasó. Sé que tengo que cambiar porque a la mujer no se le trata así. Sigo cuestionando lo que hice”, fue lo que mencionó al inicio.

Gianfranco Pérez hace mea culpa tras incidente con Gabriela Serpa. Foto: YouTube

Asimismo, el periodista Gianfranco Pérez aclaró que nunca tuvo acceso a fotografías íntimas de Gabriela Serpa, ni a videos: “El tema de las fotografías y los chats no es verdad, lo dije de broma. Yo nunca he visto esos videos, no hay nada. En mi cabeza pensé que iba a ser divertido, pero no lo fue. Pido disculpas”.

Gabriela Serpa demandará a los presentadores de ‘Puro floro’

La mañana de este sábado 21 de diciembre, Gabriela Serpa ha decidido emprender acciones legales tras el incidente que tuvo lugar durante su participación en el podcast ‘Puro floro’, a pesar de las disculpas ofrecidas por los reporteros. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la modelo manifestó su indignación y calificó el suceso como un acto inaceptable que no debe ser tolerado. La situación ha generado un amplio debate sobre el respeto y la responsabilidad en los medios de comunicación.

“He decidido tomar las acciones legales respectivas, las cuales se encuentran a cargo del abogado Elio Riera Garro (...) No podemos tolerar ningún tipo de violencia contra la mujer”, fue lo que resaltó la actriz en sus redes sociales.