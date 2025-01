El último lunes 6 de enero, Alianza Lima hizo oficial la llegada de Miguel Trauco para la siguiente temporada en la que no solo jugarán la Liga 1 Te Apuesto 2025, sino también la Copa Libertadores. Pese a manifestar su hinchaje de manera pública por Universitario, el lateral izquierdo decidió firmar por el clásico rival poniendo por encima su profesionalismo. Uno de los que se refirió a este fichaje fue Paolo Guerrero, con quien el popular 'Genio' ya ha compartido vestuario en la selección peruana.

El delantero nacional fue abordado por la prensa en los exteriores de el Club Esther Grande de Bentín, en Lurín, y fue consultado por el video de presentación de Miguel Trauco, el cual fue publicado el último lunes 6 de enero. El máximo artillero de la selección peruana elogió la decisión del jugador de 32 años y aseguró que llega a un club grande de Perú.

Paolo Guerrero se pronunció sobre el fichaje de Miguel Trauco por Alianza Lima

"No he visto el video. Qué puedo decir (sobre la acción de rechazar una posible llamada de Universitario), no puedo entrar en controversia. Trauco vino a Alianza Lima y sabe por qué vino, no es tonto", dijo.

"Miguel (Trauco) ha venido a Alianza Lima, porque sabe la grandeza que tiene Alianza en el Perú. Ningún jugador es tonto para venir a cualquier equipo", agregó.

Miguel Trauco es anunciado como nuevo jugador de Alianza Lima

A través de un video publicado en las redes oficial del club, Alianza Lima hizo oficial la contratación de Miguel Trauco para afrontar la Liga 1 Te Apuesto 2025 y la Copa Libertadores.

"El lugar donde eligió estar. Miguel Trauco ya es blanquiazul. A poner el corazón siempre", se lee en la descripción de la publicación. Al final del video, el jugador agarra su celular tras recibir un mensaje, pero luego, con una sonrisa en el rostro, bota el teléfono. Esta enigmática acción podría interpretarse de diversas formas.