La destacada y carismática artista Leslie Shaw fue reconocida con el galardón a ‘La más sonada del año’ en los Premios Karibeña 2024, gracias al éxito de su sencillo ‘Pendejerete’, el cual realizó en colaboración con Armonía 10.

En un acto que trasciende la simple celebración, Leslie Shaw decidió dirigirse directamente a sus críticos, reafirmando su autenticidad y coraje. Este gesto resalta su capacidad para enfrentar la adversidad y mantenerse fiel a sí misma, enviando un claro mensaje sobre lo que piensa ante las opiniones negativas.

El polémico mensaje de Leslie Shaw

Leslie Shaw, reconocida por su personalidad decidida y su excepcional habilidad musical, fue galardonada con el premio ‘La más sonada del año’ en los Premios Karibeña 2024, junto a la orquesta Armonía 10, gracias a su éxito ‘Pendejerete’. En su estilo habitual, no dudó en utilizar la ocasión para enviar un mensaje contundente a quienes la critican.

“Para todas las envidiosas que siempre andan diciendo que no, que no, que no. ¡Chúpate esa mandarina! A ver si tú logras algo en esta vida con una canción inédita, no con un cover... ¡Muéranse de la envidia! Porque hay niveles y tú no puedes”, señaló la cantante entre risas al recibir aquel premio.

El tema ‘Pendejerete’ ha catapultado a Leslie Shaw a la cima de las listas musicales en 2024. Desde su lanzamiento hace seis meses, la canción ha logrado un notable éxito en todo el país, acumulando más de 19 millones de reproducciones en YouTube.

¿Qué dijo Armonía 10 al recibir el premio?

Asimismo, Leslie Shaw continúa sorprendiendo al público tras haber colaborado con Armonía 10, reafirmando su versatilidad más allá de su éxito en el género urbano. Su innovadora fusión de cumbia ha logrado atraer a una audiencia variada y exigente, consolidando su lugar en la música.

Leslie Shaw es premiada como 'La más sonada del año'. Foto: Instagram

Durante la ceremonia de premiación, Armonía 10 también expresó su gratitud. Paul Flores, miembro de la agrupación, compartió un mensaje de agradecimiento en representación de su equipo: “Gracias a Karibeña, siempre presente, apoyando al talento nacional. Gracias a Leslie, también, ha sido muy gratificante y a la vez muy divertido compartir escenario con ella. Se vienen muchos más conciertos y gracias por este reconocimiento”.