Jefferson Farfán, reconocido exfutbolista peruano, recientemente inauguró su centro comercial, llamado KM40 en Punta Hermosa. Durante una entrevista con Santiago Salazar, del canal de YouTube ‘Edición limitada’, Farfán reveló detalles sobre cómo su madre, Doña Charo, lo convenció de invertir en este ambicioso proyecto. A pesar de haber enfrentado un fracaso previo con un restaurante en Rusia debido a la pandemia, la visión y confianza de su madre fueron cruciales para dar este gran paso en el mundo de los negocios.

“Mi mamá siempre me hablaba de comprar propiedades y al comienzo nos dedicamos a eso. Luego, cuando llegué a Rusia, me lancé con todo y puse un restaurante, pero por la pandemia me fue mal. Me agarró la pandemia en Rusia, perdí todo, el dolor y sufrimiento fue duro”, confesó la 'Foquita'. Inicialmente, Jefferson Farfán se mostró reacio a invertir nuevamente, especialmente en un proyecto de gran envergadura como un centro comercial. Sin embargo, Doña Charo lo convenció de que esta inversión sería segura y beneficiosa para el futuro de sus hijos.

Doña Charo y su visión de KM40

Rosario Guadalupe, la madre de Jefferson Farfán, jugó un papel fundamental en la decisión de invertir en KM40. Según Farfán, su madre lo llamó mientras él aún jugaba en Rusia, insistiendo en que había encontrado una ubicación prometedora en Punta Hermosa. “Pasó un tiempo, mi mamá estaba en Lima y yo todavía jugaba en Rusia. De un momento a otro mi mamá me dice: ‘Hijo, he encontrado un lugar que es oro, que va a ser el futuro de tu legado y de tus hijos. La mamá no se equivoca, confía en mí’. Le pregunté cuánto había que invertir y me dijo números fuertes, yo me asusté”, narró el exfutbolista.

A pesar de sus dudas iniciales, Jefferson Farfán decidió confiar en la intuición de su madre y adquirió el terreno en Punta Hermosa, una zona que anteriormente había sido afectada por huaicos. “Ese lugar era de dos o tres españoles, entonces lo compré con mucho dolor porque yo me acordaba de que en algún momento por esa zona había pasado un huaico. Gracias a Dios fue algo de mi madre, una visionaria. Este proyecto ahora es una realidad y de verdad tengo mucha felicidad, porque yo ya no pienso en mí, sino en mis hijos. Quiero dejar un legado para mis hijos”, aseguró Farfán.