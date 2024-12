Magaly Medina, la icónica conductora de televisión, ha anunciado su despedida temporal de la pantalla chica tras culminar la temporada 2024 de su programa 'Magaly TV, la firme'. En una entrevista reciente con un medio local, la 'Urraca' compartió detalles sobre el motivo de su retiro temporal y el futuro del espacio que lidera en ATV.

Magaly Medina sorprende con el fin de su programa en el 2024

La popular 'Urraca' confirmó que este viernes 20 de diciembre se emitirá el último episodio del año de su exitoso programa, marcando el cierre de una temporada llena de contenido sobre la farándula nacional y sus ya conocidos ampays. Magaly Medina se mostró satisfecha con los logros obtenidos durante el año y agradeció a su equipo por el esfuerzo realizado para mantener el nivel del programa.

“Hoy, viernes, les quiero confesar... esas cosas no se deben de decir jamás, pero es mi último programa en vivo del año. Lamentablemente, les he dejado cosas muy bonitas, cosas muy navideñas para los siguientes días, pero hoy ya nos despedimos de ustedes y me da cierta nostalgia, pese a que realmente estamos todos muy cansados. Ha sido agotador”, declaró. Sumado a ello, agregó que el programa del 20 de diciembre sería el último en vivo del año.

La conductora explicó que el motivo principal de su ausencia temporal es el agotamiento acumulado tras un año de trabajo intenso. Magaly Medina, quien ha sido una figura clave en la televisión peruana por más de dos décadas, afirmó que es necesario tomar una pausa para recargar energías y regresar con más fuerza en el futuro.

Aunque no especificó una fecha exacta para su regreso, la conductora aseguró a sus seguidores que su retiro será breve y que planea volver renovada para continuar liderando su programa en ATV. Además, añadió que utilizará su tiempo fuera de pantallas para hacer un viaje al extranjero con su esposo, Alfredo Zambrano, por Año Nuevo .