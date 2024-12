Thony Valencia, vocalista del Grupo 5, se encuentra en el centro de la controversia luego de ser señalado por no reconocer a su hijo de apenas dos meses. En un intento por aclarar la situación, el cantante optó por realizarse una prueba de ADN, por lo que se reunió con Laura Zurita y el bebé en un laboratorio, donde se llevó a cabo el procedimiento.

Thony Valencia se sometió a prueba de ADN

Este martes 17 de diciembre, el programa ‘Magaly TV, la firme’ reveló que el integrante del Grupo 5, Thony Valencia, decidió someterse a una prueba de ADN. Esto ocurrió luego de que Laura Zurita diera a conocer públicamente su situación, al evidenciar que el músico no había querido reconocer al menor hijo que tienen juntos.

“No hemos hablado absolutamente de nada, solo hemos visto el tema del ADN y me imagino que luego del resultado que le den, se lo van a mandar a él. A mí no me lo van a mandar. Él solo puede venir a verlo y comunicarme. Demora siete días”, fue lo que mencionó Zurita ante las cámaras del programa de espectáculos.

Posteriormente, la mujer aclaró haberse sentido triste al notar que su bebé le sonrió a Thony Valencia cuando el cantante del Grupo 5 procedió a cargar al menor.

“Me dio un poco de pena ver a mi hijo porque cuando mi hijo lo vio, él sonrió. Eso me dio un poquito de pena, estoy un poco conmovida con mi hijo porque eso no es justo, pero se ha tenido que hacer así por la falta de iniciativa de él y por las constantes veces que ha dilatado el tema”, manifestó al respecto.

¿Thony Valencia apoyó económicamente a su expareja?

En la reciente entrevista a Laura Zurita, Thony Valencia, vocalista del Grupo 5, presentó un par de vouchers que evidenciaban transferencias de dinero realizadas tras el nacimiento de su hijo. No obstante, la mujer aclaró que estas aportaciones no constituyen una pensión para el bebé, revelando que recibió esos montos cuando el menor se enfermó.

“Yo le tuve que rogar e incluso amenazar y él me decía que no tenía plata. Para que me mande esos 2.000 o 3.000 soles es porque yo le he suplicado porque mi hijo se iba a morir. No es algo que le haya salido voluntariamente”, reveló sobre esos vouchers.