Recientemente, Laura Zurita, de 27 años, hizo una denuncia pública contra Thony Valencia, vocalista del Grupo 5, por su negativa a reconocer a su hijo de apenas dos meses y por su falta de apoyo económico. La acusación fue expuesta en el programa ‘Magaly TV, la firme’ la noche de este lunes 16 de diciembre, donde la joven compartió los pormenores de su relación con el cantante de cumbia.

¿Qué dijo Thony Valencia tras las acusaciones?

Según lo que detalló Laura Zurita ante las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, denunció que Thony Valencia le había puesto como requisito para el reconocimiento legal de su hijo la realización de una prueba de ADN que confirmara su parentesco. Ante la complicada situación, un equipo del programa se comunicó con el cantante del Grupo 5 para cuestionarle si de verdad se había desentendido de su hijo.

“Definitivamente no es cierto, yo había quedado con ella para en estas fechas ir a resolver esto (...) Perdóname, es verdad, yo había quedado para la segunda semana, pero se me complicó y le pedí que sea para esta semana que viene, o sea, el 22”, señaló sobre la prueba de ADN que aún no se realiza.

En esa misma línea, Thony Valencia aseguró que jamás se ha desentendido del menor, como asegura Laura Zurita: “En ningún momento ha sido mi intención desentenderme. Es más, estuve depositándole dinero. Es verdad que la comunicación no ha sido la mejor porque ha habido muchas discusiones y peleas con ella, pero en ningún momento me he desentendido”.

Los fuertes mensajes donde exigió la prueba de ADN

Se sabe que Thony Valencia ha solicitado una prueba de ADN, aunque hasta el momento no ha llevado a cabo el procedimiento. En conversaciones por WhatsApp, el cantante del Grupo 5 se mostró contundente y hasta despectivo, afirmando que no tenía interés en dialogar con Laura Zurita hasta que no se presentara una evidencia clara de que es su hijo.

“Hasta que no tenga un ADN, no digas que es mi hijo… Tú y yo no tenemos una relación. Cuando salga la resolución legal que ese niño es mío, cubriré todos tus gastos y me haré responsable. Mientras tanto, no tengo nada que hablar contigo”, fue lo que le escribió.