Thony Valencia, cantante del Grupo 5, lanza comunicado tras ser acusado de no reconocer a su hijo. Composición LR/ Insta

Thony Valencia, integrante del Grupo 5, está en el ojo de la tormenta luego de que su expareja Laura Zurita lo acusara, en el programa de Magaly Medina, de no querer reconocer al bebé de ambos. Además, de no ocuparse económica ni emocionalmente del menor. Ante la denuncia pública, el intérprete se pronunció en su cuenta oficial de Instagram.

Thony Valencia, del Grupo 5, rompe su silencio tras ser acusado de negarle la paternidad a su hijo

El cantante del Grupo 5, Thony Valencia, utilizó su cuenta personal de Instagram para lanzar un comunicado sobre las serias denuncias en su contra de parte su expareja y, supuesta madre de su hija, Laura Zurita. El intérprete decidió no negar ni afirmar las acusaciones en su contra y, por el contrario, reveló que tomará las acciones legales correspondientes en beneficio del menor.

"Ante lo expuesto en televisión sobre mi vida personal, y con el respeto que merecen todas las personas involucradas, especialmente un menor de edad, aclaro que este asunto será tratado de manera privada, conforme a los procedimientos legales establecidos y protegiendo el interés superior del menor, evitando su exposición mediática. Agradezco su comprensión y solicito que se permita que el proceso siga su curso sin especulaciones", escribió Thony Valencia.

Thony Valencia se pronunció tras denuncia en su contra. Foto: Thony Valencia/Instagram

Laura Zurita afirmó que mantuvo una relación durante varios meses con Thony Valencia en 2023, luego de que él le asegurara estar separado de su esposa. Durante esta relación, el cantante del Grupo 5 le confesó que su esposa estaba embarazada, aunque le prometió que no retomaría su matrimonio.

Tiempo después, Laura también quedó embarazada y aseguró que Thony le pidió no continuar con la gestación. No obstante, ella decidió tener al bebé sola. En este contexto, relató que fue contactada por la esposa del cantante, quien descubrió la "doble vida" que llevaba Valencia. Zurita sostiene que, desde entonces, Thony Valencia se ha negado a reconocer al niño, alegando que no es su hijo y exigiendo una prueba de ADN como condición para asumir responsabilidades, incluida la firma del menor.