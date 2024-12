Marina Gold y Francisca Aronsson han hecho noticia en los últimos días luego de unas duras palabras de la exfigura de 'Al fondo hay sitio' contra la actriz de cine para adultos. En una entrevista para Onda Cero, la popular 'Pecas' aseguró que no le gustaría que su imagen sea vinculada a Marina, ya que ambas se dedican a rubros muy distintos dentro de la industria artística. Esto provocó la tajante respuesta de la creadora de contenidos, lo cual, desató toda una avalancha de comentarios a favor y en contra de ambas.

Sin embargo, ambas no habrían estado para nada incómodas la una con la otra y un revelador video expuesto recientemente en TikTok así lo demostraría. El usuario 'Rata clips' publicó un clip en el cual se ve a Gold y Aronsson jugando y riendo y hasta abrazándose como dos grandes amigas. Incluso, en un momento, se ve que Marina le tira un globo en la cabeza a Francisca, quien, lejos de molestarse, lo tomó con humor.

¿Cómo fue el trato de Marina Gold y Francisca Aronsson en la fiesta de Cristorata?

Pese a la fuerte polémica en la cual se encuentran en los últimos días, Francisca Aronsson y Marina Gold la habrían pasado bien durante la fiesta de Cristorata. Así lo demuestra un video de TikTok, en el cual, se ve a ambas, junto al streamer y otros creadores de contenido, jugando el 'gusanito', lo cual terminó en risas y abrazos por parte de ambas actrices.

La exposición de este video ha provocado diversos comentarios en redes sociales y muchos usuarios piensan que este supuesto enfrentamiento entre ambas sería "puro show". "Las dos hacen buen show", "¿y ahora qué van a decir? se ve que se divirtieron y hasta un abrazo se dieron", "entonces todo fue puro show", "no quiere relacionarse con ella y la abraza, ¿no entiendo?", son algunos de los mensajes en TikTok.

¿Qué pasó entre Marina Gold y Francisca Aronsson?

Durante la celebración del 21.º cumpleaños de Cristorata, el pasado 7 de diciembre, se vivió un momento de tensión protagonizado por Francisca Aronsson y Marina Gold. Ambas intercambiaron comentarios que rápidamente se convirtieron en el centro de atención, dejando entrever cierta incomodidad a pesar de los intentos por mantener un ambiente relajado.

El punto álgido de la conversación llegó cuando Marina Gold, conocida por su contenido para adultos, preguntó a Aronsson si estaba familiarizada con su trabajo. Con una sonrisa irónica, la actriz de cine y televisión respondió: "Actúas muy bien. ¿Tú has visto el mío?" La respuesta breve y directa de Gold, un simple "no", incrementó la tensión en el ambiente.

Tras el evento, Marina Gold afirmó en un streaming que todo había sido planeado como parte de un espectáculo. “Hay gente que me dice que la ‘Pecas’ (Aronsson) me tiene celos. Eso es puro show. No fue nada real, no nos estábamos picando en la vida real”. Sin embargo, Francisca Aronsson negó esta versión, asegurando que su incomodidad durante el intercambio fue completamente auténtica.