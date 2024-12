En un emotivo gesto que conmovió a sus seguidores, Pamela Franco dedicó una romántica canción a Christian Cueva durante un evento público, en el cual la pareja compartió un tierno beso que desbordó de cariño y complicidad. La cantante, conocida por su trayectoria musical y su carisma, fue captada tarareando un romántico tema de salsa junto a su actual enamorado. "Estando junto a ti para siempre", fue la parte de la letra que ambos decidieron entonar con entusiasmo, para que luego, la artista le robé un 'piquito' al exfutbolista de Cienciano.

En redes sociales como TikTok, diversos usuarios hicieron viral el video y mostraron su total respaldo a la mediática pareja, quienes han afrontado más de una crítica desde la oficialización de su relación, el pasado 1 de noviembre, en un concierto de Pamela Franco. "Aquí en mi celular viendo el video con una sonrisa de oreja a oreja", "son los mejores cínicos", "no puedo creer como pasaron de caerme mal a caerme mejor de lo que pensaba", son algunos de los mensajes.

Pamela Franco roba cariñoso beso a Christian Cueva

La noche del último martes 10 de diciembre, Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron a más de uno al hacer una nueva aparición. Esta vez, fue en un conocido local de Barranco, donde ambos vivieron un romántico momento, el cual no pasó desapercibido por los asistentes al evento. La cumbiambera, en un tierno gesto de amor y ternura, no dudó en robarle un beso a su actual pareja, mientras ambos se dedicaban el tema 'Si tú no estás' de Antonio Cartagena.

El video rápidamente se difundió en diversas plataformas sociales, tales como TikTok, en el cual, los diversos usuarios no dudaron en mostrar todo su apoyo a la popular pareja. "Se les ve tan felices", "quédate con quien te mire como Cueva mira a Pamela Franco", "¿será este el amor verdadero?", "quiero vivir mi Pamela Franco era", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la mencionada red social.