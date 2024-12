Pamela López, quien continúa siendo esposa del futbolista Christian Cueva, ha vuelto a ser noticia tras protagonizar el videoclip de la Orquesta Candela, titulado 'El amor de su vida'. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo su participación en el proyecto musical, sino el hecho de que decidió usar el mismo vestido de novia que llevó el día de su boda con el popular ‘Aladino’. Este acto se enmarca en un contexto de conflictos matrimoniales que la pareja ha vivido en los últimos meses, marcado por las disputas públicas y las acusaciones de infidelidad por parte de Cueva.

Pamela López luce su vestido de novia en nuevo videoclip

El uso de este vestido ha causado un gran revuelo, ya que muchos consideran que podría tratarse de un mensaje simbólico de fortaleza o venganza, dado el complicado proceso de separación que enfrentan Christian Cueva y Pamela López. Mientras tanto, otros interpretan su decisión como una forma de aprovechar su situación personal para mantenerse en el ojo público.

Por otro lado, la participación de Pamela López en el videoclip de Orquesta Candela llegó hasta el set del programa 'América hoy', donde las conductoras discutieron su elección de vestuario. Brunella Horna fue una de las defensoras de la decisión de Pamela, destacando su esfuerzo por generar ingresos y no desaprovechar una oportunidad de visibilidad. "No es actriz y no se ha preparado, pero está tratando de facturar. Tiene cuatro hijos que mantener. Véndelo (el vestido), la factura hermana", comentó entre risas.

Janet Barboza celebró la reutilización del vestido como un acto práctico y simbólico: "A mí me gustó, y más cuando sale con el vestido de la venganza. Con ese vestido se casó con Christian Cueva. Este trapo, qué mejor vida le puedo dar", expresó. Sin embargo, Ethel Pozo se mostró más crítica, comentando que si estuviera en su lugar, habría "quemado" el vestido, en alusión a las presuntas infidelidades del futbolista.