Pamela Franco no defendió a reportera de 'Amor y fuego' ante empujones de su seguridad. Foto: Composición LR/Captura/Willax

Pamela Franco no defendió a reportera de 'Amor y fuego' ante empujones de su seguridad. Foto: Composición LR/Captura/Willax

Este martes 10 de diciembre, 'Amor y fuego' expuso un incidente de agresión protagonizado por la seguridad de Pamela Franco durante un evento de la cantante, el cual, causó indignación en los medios de comunicación. La reportera del programa de Willax, Mafer Delgado, fue empujada y golpeada por un miembro de la seguridad de la artista, quien intentaba realizarle preguntas sobre su relación con Christian Cueva y otros temas personales vinculados a Pamela López, expareja del futbolista peruano. El altercado, que ocurrió en la inauguración de una tienda en Gamarra, ha generado fuertes críticas, especialmente por la falta de intervención de la propia cantante.

Rodrigo González, conductor del programa de espectáculos 'Amor y fuego', expresó su malestar en vivo, calificando como “injustificable” la agresión a su reportera. A pesar de las imágenes que evidencian el maltrato, Franco no reaccionó ante lo sucedido, lo que ha intensificado las críticas hacia su actitud durante el incidente.

Seguridad de Pamela Franco empuja a reportera de 'Amor y fuego'

"Justamente hablando de fotos, ahora te has tomado una con Christian Cueva y la han subido ambos a sus redes sociales con un mensaje de amor", fue la primera precisión que la reportera de 'Amor y fuego' le hizo a Pamela Franco. La artista optó por no responder la pregunta y solo atinó a mover los hombros y la cabeza, en un claro gesto de disconformidad ante la interrogante. "No se parece a las fotos que se tomaba con su esposa, con las sorpresas", agregó la comunicadora, ante la evidente molestia de la cumbiambera.

Minutos después, luego de la inauguración de la tienda que amadrinó Franco en Gamarra, se dirigía a la salida de la galería, cuando, ante las insistentes preguntas de la reportera, la seguridad de Pamela optó por agredirla en pleno emporio comercial. Según se escucha en el informe de 'Amor y fuego', Mafer Delgado reclama el porqué la empujan, recibiendo el apoyo de los presentes.

"¡No la empujes! ¡No la agredas! No la agredas, es una dama. ¡No le pongas la mano"!, se escucha decir a un hombre impotente, quien, poco o nada pudo hacer para evitar los empujones hacia Mafer Delgado, reportera del espacio televisivo de Willax.

Rodrigo González critica a Pamela Franco

El silencio de Pamela Franco ante la agresión de su reportera ha generado aún más controversia, ya que la cantante no mostró señales de apoyo a Delgado, a pesar de estar al tanto de lo sucedido. La falta de reacción de la artista ha sido vista por muchos como una muestra de indiferencia, especialmente en un evento donde la prensa había sido invitada explícitamente.

"Es importante recordar que la invitación a la prensa formaba parte del evento, y si bien las personalidades públicas tienen derecho a mantener su espacio, el respeto mutuo es fundamental", expresó Rodrigo González, criticando que la seguridad no solo agredió físicamente a la reportera, sino que también intimidó a otros medios presentes en el evento.