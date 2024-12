Erick Elera estuvo presente en la preventa de América Televisión como una de las figuras principales del canal. El carismático actor y cantante, conocido por su icónico papel de Joel Gonzales en ‘Al fondo hay sitio’, también se pronunció sobre su tema 'Yo te quiero', que el Grupo 5 lanzó junto a Ráfaga, una canción que el llamado ‘cara de pez’ grabó años atrás.

“Sí, bueno, mucha gente me ha etiquetado, me pregunta, me habla el tema ¿No? Este, este tema lo grabamos en el año 2010, 2011, de mi primer disco. El autor la canción es Juan Carlos Fernández, Juan Carlos sigue trabajando conmigo, siempre hacemos cosas, pero me imagino que Grupo le debe haber gustado el tema y le da haber pedido permiso a Juan Carlos. Y, bueno, han hecho el tema, han hecho su versión, bien, está hasta el día, está bonita”, le contó a ‘América Hoy’.

Erick Elera al Grupo 5: “Me hubiese gustado que me llamen”

Además, Erick Elera, de 40 años y casado con la exchica reality Alisson Pastor, continuó hablando sobre el uso de su canción por parte de Grupo 5 y decidió sincerarse. Reveló que le hubiera encantado que lo hubieran llamado para colaborar con su voz en la canción que él grabó primero.

“Qué bueno que revivan el tema y eso me da la posibilidad también de yo tocar mi versión. Me hubiese gustado que me llamen a mí también para meterle ahí un poco de voz, pero, bueno, este, cada agrupación tiene sus parámetros, qué sé yo, sabe lo que necesita y bueno, nada, contento, contento de que la de que la gente me tenga presente y que sepa quién fue el primero que la grabó”, sentenció el actor.

Erick Elera sobre dejar ‘AFHS’: “Me matan grabando”

Erick Elera reveló en una entrevista con La República que le tiene mucho cariño a la serie, y no descartaría seguir los pasos de su compañero Jorge Guerra, quien se ausentó de la serie durante un mes. "Sí me gustaría tener la posibilidad de también hacer lo mismo. Cuando he pedido tiempo, no me han dado porque me matan grabando", declaró.

Por otro lado, espera que, cuando solicite un descanso de la serie, no lo pongan en una situación difícil. “No quisiera llegar al momento en que tenga que elegir esto o el otro. Soy muy sentimental por ese lado, pero también tengo derecho a hacer otras cosas. En ese tiempo de mi carrera en ‘Al fondo hay sitio’, ellos son conscientes que también me he perdido varias cosas, como en lo musical”, sentenció.