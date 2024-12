En un emotivo reencuentro, Susy Diaz y su hija Florcita Polo han dejado atrás sus diferencias familiares. La reconocida figura del espectáculo peruano, Susy Diaz, confirmó en una entrevista en el programa 'América hoy' que ha reconciliado con su hija después de semanas de tensiones relacionadas con la responsabilidad en el cuidado de los hijos de Florcita.

El reencuentro entre Susy Diaz y Florcita Polo tuvo lugar cuando Susy llegó de Miami después de celebrar el Día de Acción de Gracias. "Desde el primero de diciembre, yo borro todas las cosas negativas. Mi hija llegó y nos abrazamos. Quiero paz y tranquilidad, no me van a hacer pelear con mi hija. Cosas bonitas para el 2025, mi mente solo está en cosas bonitas", manifestó Susy Diaz, destacando su deseo de mantener la armonía familiar en el próximo año.

Susy Diaz le desea lo mejor a Florcita en el Miss Mundo Latina Perú

Susy Diaz expresó su apoyo incondicional a Florcita Polo, quien se prepara para participar en el certamen Miss Mundo Perú Latina - Categoría Señora. "A Florcita le mando mis bendiciones, mi hijita, para que ganes y te vaya bien (...) para mí es Miss Mundo Latina, que gane y toda mi bendición tiene", declaró Susy emocionada, dejando claro que desea lo mejor para su hija en esta importante competencia.

A pesar de tener un compromiso el mismo día del evento, Susy Diaz manifestó su deseo de asistir al certamen para apoyar a su hija. La artista será premiada por su canción 'Vive la vida', reconocida a nivel mundial, pero afirmó que hará todo lo posible por estar presente en el concurso de belleza. "Tengo lo del 'Chico de las Noticias' que me va a dar un premio por mi canción. No sé cómo voy a hacer, me tengo que duplicar (...) quiero ir a ver a mi hija, apoyarla. No sé si vaya a ir", explicó.