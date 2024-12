Susy Díaz es una de las personas más conocidas de la farándula peruana, destacándose por su participación en programas de televisión, su carrera musical y su paso por la política como congresista. Durante años, ha estado en el ojo público por su extrovertida personalidad. Sin embargo, en un reciente pódcast de Mundo Latino en los Estados Unidos, compartió una dolorosa revelación sobre una confesión de su padre, la cual la conmovió profundamente.

Susy Díaz revela que su 'progenitor' no es su padre biológico

En una emotiva entrevista, Díaz reveló lo siguiente: “Mi papito, antes de morir, me dijo, ‘hijita, yo no soy tu papá, dile a tu mamá’. Y yo le dije '¿De verdad, papá, no me mientes?'”. La excongresista aseguró que, aunque las palabras de su padre la sorprendieron profundamente, ella no le creyó en ese entonces, pues él siempre la trató como su hija, y según sus palabras, la engreía y quería más que a todos.

Sin embargo, la angustia llegó cuando, al contarle lo sucedido a su madre, la respuesta fue completamente diferente a lo que ella esperaba. "Mi mamá me gritó y me dijo, ¿y cómo para que le des plata si eres su hija? Me votó. Eso es algo que lo tengo acá. Y duele”, expresó con lágrimas y voz entrecortada.

Susy Díaz pide que su verdadero padre la busque

La confesión dejó a la peruana con un vacío emocional profundo, una pregunta sin respuesta que aún la atormenta. En el pódcast, compartió cómo, a veces, siente la necesidad de encontrar a su verdadero padre. "A veces veo hombres blancos, mayores que yo, y me pregunto, ¿será mi papá?", manifestó.

La búsqueda de su identidad ha sido una constante en su vida, y aunque ha logrado construir una carrera y una vida pública llena de momentos brillantes, la falta de respuestas sobre su origen sigue siendo una herida abierta. "A veces le pido a Dios, digo, que mi papá me busque. (...) Y así es la vida, la vida, no todo es felicidad", finalizó.

Susy Díaz en la actualidad tiene 61 años. Foto: El Popular

¿Cómo Susy Díaz inició su carrera artística en la televisión peruana?

En 1984, Susy Díaz inició su trayectoria laboral como secretaria en Panamericana Televisión. Fue en este ambiente donde dio sus primeros pasos en la televisión, participando en el programa cómico 'Risas y Salsa', donde su carismática personalidad la hizo destacar rápidamente. Durante la segunda mitad de los años ochenta, se estableció como una figura habitual en varios programas de humor de la televisión peruana, colaborando en canales como Frecuencia Latina y América Televisión.

En los años noventa, dio un giro en su carrera y asumió el rol de conductora del programa musical 'Ritmo Tropical' en Canal 7. Durante esa misma época, comenzó una relación sentimental con el reconocido músico y compositor Augusto Polo Campos. De esa relación nació su hija, Flor de María de los Milagros Polo Díaz, conocida en el ámbito público como Flor Polo Díaz.