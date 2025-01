José Jerí rechaza denuncia en su contra y asegura que no tuvo participación en la presunta violación sexual

José Jerí, congresista de la bancada de Somos Perú, rechazó la denuncia en su contra sobre una presunta violación sexual realizada por una mujer de 31 años el pasado 30 de diciembre en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, luego de que hayan participado en una reunión con unos amigos en Canta.

La denunciante indicó haber sufrido un ataque de violación sexual luego de quedar dormida tras ingerir pisco, por lo que apuntó contra su tío político y el legislador. En ese sentido, a través de un comunicado en sus redes sociales, Jerí Oré señaló que no tuvo ningún tipo de participación en los hechos denunciados y que tomó la noticia con sorpresa.

“Debo reiterar mi absoluto rechazo a la acusación. Por ello, al conocer la situación, me puse en contacto con la denunciante para manifestarle mi solidaridad y mi total disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo ocurrido. Repudio categóricamente cualquier acto que vulnere los derechos de las personas y reafirmo mi firme compromiso con la búsqueda de justicia”, comunicó José Jerí.

Comunicado de José Jerí.

José Jerí: congresista informó que colaborará con las investigaciones

En el mismo comunicado, el congresista de Somos Perú, José Jerí, informó que ha solicitado licencia a su partido político "para garantizar que este proceso se lleve a cabo con transparencia y sin interferencia internas" tras ser denunciado por violación sexual por una mujer de 31 años en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral.

"Confío plenamente en que la investigación permitirá esclarecer los hechos denunciados y, con el avance de esta, se podrá llegar a la verdad. Una verdad que brindará justicia y tranquilidad a la denunciante, a mi familia y a mí, al demostrarse que no he tenido participación alguna de estos hechos", expresó José Jerí.

Asimismo, el parlamentario demostró solidaridad con la denunciante y manifestó que estará a disposición de las autoridades para esclarecer los hechos. Finalmente, Jerí Oré hizo un llamado a la prudencia y respeto de la persona que lo denunció y puntualizó que reservará su derecho a no brindar más declaraciones hasta que concluyan las investigaciones.

"Finalmente, hago un llamado a la prudencia y al respeto, especialmente hacia la denunciante, pues entiendo atraviesa un momento muy delicado y cualquier acción podría generar una revictimización. Por este motivo, reservaré mi derecho a no brindar más declaraciones hasta que las autoridades concluyan la investigación", culminó.

José Jerí es implicado en denuncia de violación sexual

El congresista José Jerí fue denunciado ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral por una presunta violación sexual contra una mujer de 31 años. La denunciante acusó al parlamentario de haber abusado de ella en estado de ebriedad en una casa de campo en Canta.

En la denuncia, la agraviada contó que, con fines "recreativos" y "previa coordinación" con Jerí Oré, llegó hasta el lugar junto con su tío político, Marco Cardoza Hurtado y el chofer Luis Alfredo Vega. "Luego de desayunar y conversar, el congresista Jerí Oré, con quien (me une) amistad desde hace varios meses, invitó dos botellas de pisco que empezaron a beber en copitas de vidrio", comentó.

La denunciante relató que, tras consumir licor, no se sentía bien, por lo que decidió recostarse en uno de los asientos reclinables frente a la piscina, a pesar de que el congresista "sacó otras dos botellas de pisco más". "Desde ese momento ya no recuerdo nada hasta después de varias horas en que, todavía somnolienta, me percaté que estaba echada sobre una cama, dentro de un cuarto", dijo.

Finalmente, la mujer de 31 años contó que, cuando despertó, estaba desnuda en una cama y que vio a un hombre, pero no sabía de quién se trataba. Después, señalo que vio una prenda del parlamentario. "Más tarde desperté, aún aturdida, y me di cuenta que estaba desnuda y al costado de mi ropa estaba el bividí del congresista José Enrique Jerí Oré", sostuvo.

"No podía recordar bien; al ir al baño para hacer mis necesidades sentí mis partes íntimas adoloridas, percatándose que había sido abusada sexualmente cuando me encontraba completamente embriagada", detalló.

José Jerí: Somos Perú suspende la militancia del congresista mientras duren las investigaciones

Tras conocerse la denuncia en contra de Jerí, Somos Perú decidió suspender la militancia contra el congresista hasta que duren las investigaciones por la presunta violación sexual. La acusación, presentada por una mujer de 31 años, indica que el legislador habría abusado de ella luego de haber ingerido licor en una casa de campo alquilada en Canta. A través de un comunicado, la agrupación política informó sobre la separación de Jerí y manifestó su respaldo a la denunciante.

"El partido Somos Perú condena todo tipo de acto de violencia contra la integridad de la mujer o personas vulnerables. Hemos tomado conocimiento de los hechos que involucran a un congresista de la República de nuestro partido, exigimos al Ministerio Público la celeridad del caso a las investigaciones. Asimismo, informamos que el congresista Enrique (José) Jerí queda suspendido de su militancia hasta que dure las investigaciones", comunicó Somos Perú.