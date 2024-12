Muere Wayne Northrop, famoso actor de 'Days of Our Lives' y 'Dinasty', a los 77 años tras luchar contra alzheimer

La noticia fue confirmada por su familia, quienes resaltaron su amor por la actuación y su dedicación a su carrera. Northrop, querido por sus seguidores, se destacó por su carisma y talento a lo largo de su trayectoria en la televisión. Wayne Northrop, reconocido por su papel como Roman Brady en 'Days of Our Lives' y su participación en 'Dynasty', falleció a los 77 años, dejando un legado imborrable en el mundo del entretenimiento.

Su esposa, Lynn Herring Northrop, compartió un emotivo comunicado donde mencionó que el actor había sido diagnosticado con Alzheimer de aparición temprana hace seis años y que falleció rodeado de su familia. "Wayne conmovió a tanta gente con su sentido del humor y su ingenio", expresó Herring.

El legado en la televisión de Wayne Northrop

Wayne Northrop dejó una huella imborrable en la televisión estadounidense, especialmente por su interpretación de Roman Brady en 'Days of Our Lives'. Su carrera comenzó en el teatro, donde su actuación en 'The Kitchen' llamó la atención de los agentes de talentos de Hollywood. A partir de ahí, Northrop participó en diversas producciones, incluyendo 'Police Story', 'Eight Is Enough' y 'Baretta'.

Wayne Northrop en la película 'Day of Our lives'. Foto: People

El ascenso a la fama de Wayne Northrop

En 1981, Northrop fue elegido para interpretar a Michael, el chofer de Blake Carrington en 'Dynasty'. Su participación en esta serie lo catapultó a la fama, pero fue su papel en 'Days of Our Lives' el que le otorgó reconocimiento internacional. La primera etapa de Northrop en la serie se extendió de 1981 a 1984, y aunque dejó el programa, su regreso en 1991 lo consolidó como un personaje icónico.

¿Quién fue Wayne Northrop?

A lo largo de su carrera, Wayne Northrop no solo se limitó a las telenovelas. También participó en producciones como 'Hotel', 'LA Law' y 'Cold Case', así como en películas para televisión como 'Never Say Never: The Deidre Hall Story'. Su versatilidad como actor le permitió explorar diferentes géneros y personajes, dejando una marca en cada uno de ellos.

La partida de Wayne Northrop ha dejado un vacío en el corazón de sus seguidores y colegas. Su legado perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de su talento y carisma en la pantalla. La comunidad del entretenimiento recuerda con cariño a un hombre que dedicó su vida a la actuación y que siempre será recordado por su contribución a la televisión.