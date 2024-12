La salsera Yahaira Plasencia ha dejado en claro su determinación de demandar a la periodista Magaly Medina por haberla llamado 'escort' durante una emisión de su programa. La popular 'Patrona' ha subrayado que no permitirá que se atente contra su honor e imagen pública, y llevará el caso ante la justicia para defender su reputación.

Yahaira Plasencia continuará con su demanda contra Magaly

En una reciente entrevista con el programa 'Más Espectáculos', Yahaira Plasencia señaló: “La libertad de expresión no te da derecho a decir cosas que no son ciertas y, segundo, a ningunear, a mancillar el honor, mi reputación como le da la gana. Por eso estoy tomando cartas en el asunto. Estoy metida en esto y no voy a parar”. La artista ha manifestado que no quiere seguir siendo blanco de los ataques de Magaly Medina, quien, según ella, tiene algo personal contra su persona.

Yahaira Plasencia comentó que durante años ha sido objeto de comentarios críticos por parte de Magaly Medina, lo cual considera una campaña de desprestigio. “Esta persona conmigo está ensañada hace mucho tiempo. He callado muchas veces porque, aunque no creas, estos temas de juicios son una pérdida de tiempo, de plata y de energía. Mi energía tiene que estar enfocada en la música”, añadió Plasencia. El reciente incidente donde la periodista la llamó 'escort' fue la gota que colmó el vaso, llevando a la cantante a optar por una demanda formal.

Magaly Medina ignoró la carta notarial de Yahaira Plasencia

Por su parte, en una edición anterior de su programa, Magaly Medina ha respondido a la carta notarial de Yahaira Plasencia negando cualquier intención de ofensa y argumentando que sus palabras se enmarcan dentro de su libertad de expresión como periodista. En su programa, Medina invitó a su abogado Benji Espinoza, quien explicó que las declaraciones de su defendida no constituyen calumnia. “Cuando se trata de personajes públicos, como en este caso Yahaira Plasencia, se espera un mayor umbral de tolerancia hacia la crítica, dado que la exposición mediática implica necesariamente estar sujeto a opiniones diversas”, explicó Espinoza.