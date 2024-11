Leysi Suárez vivió un inesperado momento de incomodidad en el set del reality 'Mira quién canta hoy', del programa 'América hoy', al enterarse minutos antes de su presentación que su expareja, el cantante Marco Antonio, era el jurado invitado de la secuencia. La conductora no pudo ocultar su sorpresa al ver a su ex en el estudio y mostró un gesto de incomodidad antes de saludarlo con un beso en la mejilla.

La expresión de Leysi Suárez al ver a Marco Antonio como jurado de 'Mira quién canta hoy' no pasó desapercibida para los televidentes. Aunque mantuvo la compostura en cámara, su gesto reflejó claramente la sorpresa y el desconcierto al reencontrarse con su ex en un contexto tan inesperado. El momento captó la atención de la audiencia, generando múltiples comentarios en redes sociales sobre la incómoda situación que vivió la conductora.

Tras el saludo, los conductores del programa aprovecharon la oportunidad para preguntar a Marco Antonio si ambos se habían visto o comunicado anteriormente. A esto, el cantante respondió con sinceridad: “A Leysi hace muchos años que ni siquiera conversamos como amigos, no tengo ni su número”. La declaración del jurado invitado dejó claro que la relación entre ambos ha estado distante desde su separación.

Leysi Suárez se pronuncia tras denuncia en su contra

Hace unas semanas, Leysi Suárez, enfrentó un nuevo escándalo mediático tras ser acusada de agresión física por Karen Bustamante, actual pareja de su exesposo, Jaime La Torre. En una entrevista en el programa, Suárez explicó que el altercado no se debió a celos, sino a la protección de su hija de cinco años. Entre lágrimas, aseguró que su única preocupación era el bienestar de su pequeña y que no permitiría que personas ajenas se acercaran a ella sin su consentimiento, calificando el incidente como un acto de defensa maternal y no de rivalidad amorosa.

El conflicto tuvo lugar el pasado 28 de julio en un centro comercial en la avenida Gregorio Escobedo. Suárez relató que vio a La Torre y decidió llamarlo para discutir un tema pendiente, momento en el que escuchó un insulto desde el interior del vehículo donde estaba Bustamante. La bailarina admitió haberse acercado al auto para confrontarla. “No se ha dado por un hombre”, afirmó Suárez, y añadió: “Si su padre no la respeta, yo sí lo haré”. La discusión, que incluyó forcejeos según Suárez, duró menos de dos minutos.