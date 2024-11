Hace unos días, Giuliana Rengifo confirmó su relación con el salsero ‘Maryto’, revelando que llevan casi un mes juntos y recién se animaron a hacerlo público. Sin embargo, la cumbiambera le advirtió que se porte bien, ya que no perdonará ninguna traición.

Giuliana Rengifo encaró a su nuevo novio



Giuliana Rengifo ha revelado que ‘Maryto’ la cortejó con insistencia para ganarse su afecto, por lo que lucen totalmente enamorados. La cantante expresó su admiración por el talento del salsero, aunque también le hizo un llamado de atención, advirtiendo que no tolera comportamientos indeseables.



“Ya sabe que si me engaña, en una le digo ‘bye’. A estas alturas de mi vida, no aguanto pulgas a nadie”, señaló en entrevista con el diario Trome. Giuliana Rengifo dejó muy en claro que no perdonaría ninguna infidelidad de su novio ‘Maryto’.

En esa misma línea, Giuliana Rengifo resaltó que su relación con el salsero está atravesando su mejor momento, pero preferían mantenerlo en secreto para evitar generar polémica. “Llevamos casi un mes juntos, no había publicado nada en redes porque tú sabes que soy reservada, más aún porque él también es conocido; sin embargo, no nos escondemos”, añadió la cantante.

Giuliana Rengifo admira a su novio’ ‘Maryto’



Cabe destacar que Giuliana Rengifo mencionó que admira muchísimo el talento que ‘Maryto’ tiene en el ámbito musical, resaltando que fue una de las razones por las que se fijó en el salsero.



“No es nada armado, somos pareja y estamos tranquilos. Admiro el talento de ‘Maryto’, soy fan de su voz y de las canciones que canta porque lo hace a su estilo. Ni él ni yo necesitamos armar algo”, sentenció en la entrevista, descartando que su relación sea falsa.

El vínculo entre Giuliana Rengifo y ‘Maryto’ comenzó en un evento musical en Pucallpa, donde ambos artistas fueron convocados para ofrecer un concierto.



“Ambos fuimos contratados para cantar en el cumpleaños de un notario y él era el único salsero. Cuando cantó, dije: ‘Qué bonita voz’, así que me gustó y me habló para hacer un ‘feat’, pero ahí quedó todo aquella noche. Pasaron los días, me seguía escribiendo, insistiendo, insistiendo e insistiendo... hasta que dije: ‘Ya, voy a darme una oportunidad’”, concluyó.