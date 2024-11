Según lo que ha detallado Giuliana Rengifo en una entrevista, los constantes problemas con Magaly Medina y sus críticas ocasionaron que pensara dejar la música. Se sabe que existe una gran enemistad entre ambas, la cual comenzó en 2015 cuando la cantante mantuvo un fugaz romance con Alfredo Zambrano, el actual esposo de la ‘Urraca’.

¿Giuliana Rengifo iba a dejar la música?



Este domingo 17 de noviembre, Giuliana Rengifo, en entrevista con el diario Trome, reveló que sí consideró dejar la música debido a las constantes críticas de Magaly Medina, aunque finalmente la cumbiambera decidió continuar con sus presentaciones musicales e ignorar a la periodista. Hay una gran rivalidad entre ambas, por lo que no es la primera vez que se enfrentan públicamente o se lanzan dardos.



“Cuando tuve problemas con Magaly y me difamó. Claro (fue muy cruel), sacó que me había metido en medio de su idilio con el notario Alfredo Zambrano”, expresó la artista al medio.

En esa misma línea, Giuliana Rengifo aclaró que su breve romance con Alfredo Zambrano fue real, aunque explicó que se involucró con él cuando estaba separado de Magaly Medina y no se considera una ‘amante’.



“Estaban separados y ella misma lo contó. Pero me sentí ofendida cuando dijo que cualquiera se come un snack. Habló como dolida. Es doble moral total. Defiende a las amantes que se hacen las víctimas y aceptan sentarse en su set. Pero a las que no les dan entrevista, las destruye”, agregó tajantemente.



Giuliana Rengifo manda dardo a Magaly Medina



Por otro lado, Giuliana Rengifo considera que Magaly Medina solo sigue creando morbo dentro de la televisión peruana para así aumentar su popularidad, comparándola con otros personajes conocidos.

“Se ha hecho millonaria con el morbo, no haciendo un noticiero o programa como Gisela”, especificó la cumbiambera.



Asimismo, Giuliana Rengifo no solo le mandó un dardo a Magaly Medina, pues también se fue en contra de Alfredo Zambrano y lo tildó de ‘figureti’. “Claro, y la diferencia es que no lo apoyaba en eso y ella sí. Fue mi peor error meterme con él, pero la lección ya está aprendida”, concluyó en su entrevista.