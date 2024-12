El influencer y exintegrante de reality Gino Assereto vive un buen momento profesional como parte del elenco musical 'Hombres a la plancha', una puesta en escena liderada por el reconocido actor Marco Zunino. Como parte de la promoción de este espectáculo, Assereto y sus compañeros asistieron recientemente al programa 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly Medina. Sin embargo, la visita estuvo marcada por un tenso intercambio entre la periodista y el influencer, lo que generó diversas reacciones entre los televidentes y seguidores en redes sociales.

Gino Assereto y Magaly Medina se muestran juntos, a pesar de tensa discusión EN VIVO

Durante el programa, Magaly Medina aprovechó la oportunidad para hacer preguntas y comentarios a cada uno de los integrantes del elenco, con su característico estilo directo y sarcástico. Entre las bromas, la 'Urraca' dirigió una observación a Gino Assereto que generó incomodidad. "Yo digo: 'Con razón, paraba todo el día tirado en el puff, sin hacer nada, y la otra (en referencia a Jazmín Pinedo) se aburrió'", comentó la conductora en tono de broma.

Lejos de quedarse callado, Gino Assereto respondió con firmeza, defendiendo su posición y el esfuerzo personal que ha realizado en los últimos años. "No, para nada. Tú no sabes todo el trabajo que yo he hecho internamente para estar donde estoy, Magaly. Yo sí he tenido que trabajar bastante conmigo mismo", declaró el influencer, dejando en claro que su desarrollo personal ha sido una prioridad.

Pese al incómodo momento durante la entrevista, Gino Assereto sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece junto a Magaly Medina y sus compañeros de 'Hombres a la plancha'. La imagen llamó la atención, pues el influencer utilizó como fondo musical el tema 'Suave' de Luis Miguel, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

Sin embargo, se presume que la fotografía fue tomada antes de la entrevista en el set de 'Magaly TV, la firme'. Por lo tanto, no se ha confirmado si la relación entre Medina y Assereto quedó en buenos términos tras el tenso momento televisivo.