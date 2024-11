Gino Assereto reaccionó de forma firme ante las burlas de Magaly Medina, lo que provocó un cambio notable en la expresión de la conductora de televisión, quien dejó de reírse en su programa en vivo. La respuesta del exchico reality sorprendió a los presentes y generó un ambiente tenso en el set.



¿Qué dijo exactamente Magaly Medina?



Este viernes 29 de noviembre, Gino Assereto estuvo presente en el set de Magaly Medina, a pesar de haber sido objeto de críticas por parte de la conductora en múltiples ocasiones. El exchico reality llegó al programa de la ‘Urraca’, con el propósito de promocionar el espectáculo ‘Hombres a la plancha’, que cuenta con la dirección de Marco Zunino.

Durante la transmisión, Magaly Medina no dudó en hacer comentarios burlones hacia él; sin embargo, Gino Assereto respondió de manera educada, dejando clara su postura en vivo. Todo comenzó cuando se realizaba una ronda de preguntas, donde la conductora recordó con sarcasmo cuando el modelo estuvo sentado en un puff y recibió la llamada de ‘EEG’ para retornar, pero él se negó.

“Yo digo: ‘con razón, paraba todo el día tirado en el puff, sin hacer nada y la otra (Jazmín Pinedo) se aburrió’”, señaló la presentadora en referencia a la ruptura de Assereto y Pinedo. Rápidamente, el joven negó esto y aclaró que solo utilizaba ese sillón para leer, meditar y descansar.



Gino Assereto se enfrenta a Magaly Medina



Luego de escuchar sus declaraciones, Magaly Medina restó importancia a las palabras de Gino Assereto, sugiriendo que no mostraba interés en buscar empleo y dando a entender que prefería la vida de ocio. “O sea, vives en el puff... y esperas que te llegue el trabajo caído del cielo”, comentó la ‘Urraca’ entre risas.



Las críticas de Magaly Medina hacia Gino Assereto cesaron después de que el modelo decidiera defenderse de la manera más educada.

“No, para nada. Tú no sabes todo el trabajo que yo he hecho internamente para estar donde estoy, Magaly. Yo sí he tenido que trabajar bastante conmigo mismo. Me encanta ser un medio de inspiración para otras personas que han pasado por lo que he pasado y hacerles entender que los sueños sí se pueden cumplir, pero hay que trabajar con uno mismo”, fue lo que respondió el exchico reality.